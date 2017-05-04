«20-30 тысяч ингредиентов пищевых нужно человеку». Какая еда должна быть на столе ежедневно?

Новости Беларуси. Как правильно формировать рацион, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Где мы должны получать необходимые нам питательные вещества, минералы? И в каких количествах? Чтобы не иметь ни холестерин повышенный, ни проблемы с сердцем и так далее?

Элеонора Капитонова, директор Центра оздоровительного питания:

Учёные подсчитали, что примерно 20-30 тысяч различных ингредиентов пищевых нужно человеку для нормального функционирования. Но в течение месяца, если мы питаемся разнообразной пищей, мы получим эти все ингредиенты, и организм получит для себя всё, что ему нужно для восстановления затраченные ресурсов, для обновления клеток, для того, чтобы синтезировались гормоны, ферменты, нейромедиаторы, различные биологически активные вещества в организме.

Для того, чтобы всё работало, как в хорошо отлаженной машине.

Белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества – это те 5 групп пищевых веществ, которые должны ежедневно поступать в организм человека. Ежедневно. Ежедневно они должны присутствовать у нас на столе. Самое лучшее сочетание и наиболее полезное – это белки вместе с углеводами. Белковая пища – это, преимущественно, пища животного происхождения. А углеводная пища – это, преимущественно, растительная пища. Углеводы, вообще, организм человека не может синтезировать. Углеводы создают только растения.