Новости по тегу #Здоровое питание

«Настоящая ваниль получается из стручков орхидеи. Стручки собираются, ферментируются и сушатся».
Рацион учеников теперь делят на три возрастные группы. Как гастрономические новинки оценили главные дегустаторы, узнаем.
Полезный, высокобелковый и питательный деликатес, который очень легко усваивается нашим организмом. Речь сегодня пойдет про говяжий язык.
Авокадо – это источник полезных жиров, Омега-3 и большого количества клетчатки.
Для укрепления иммунитета к школе очень важно наладить сон после лета, также нормализовать физическую активность.
Картофель – один из самых любимых и популярных блюд в Беларуси. И многие, кто следит за своим питанием, задаются вопросом, а так ли она полезна, эта картошка, и сколько ее есть?
Магний – это один из важнейших микроэлементов для здоровья нашего сердца, нервной системы.
Время закаток в разгаре, однако банки с соленьями, вареньями и грибами – это не только воспоминания о лете, но и потенциальная опасность.
Речь сегодня пойдет о продукте пчеловодства – перге, которую пчелы создают из цветочной пыльцы, меда и ферментов.
«Открывает список нут. Он содержит в себе 17 грамм клетчатки на 100 грамм, богат растительным белком, железом, фолиевой кислотой и полезен для здоровья сердца».
Авокадо богат витаминами А, Е, С и огромным количеством клетчатки. Способствует длительному насыщению за счет содержания большого количества жиров, также помогает улучшить усвоение других питательных веществ.
По традиции Президента и гостей угостили молочной продукцией локального производства.
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