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Новости по тегу #Здоровое питание

Чем отличаются ваниль и ванилин? Нутрициолог рассказала о разнице
15 сентября 2026 07:56

Чем отличаются ваниль и ванилин? Нутрициолог рассказала о разнице

Наггетсы и запеченный картофель – в школьном меню! Узнали у учащихся, нравится ли им питание
11 сентября 2026 15:08

Наггетсы и запеченный картофель – в школьном меню! Узнали у учащихся, нравится ли им питание

Чем полезен говяжий язык? Нутрициолог рассказала о полезном субпродукте
11 сентября 2026 15:03

Чем полезен говяжий язык? Нутрициолог рассказала о полезном субпродукте

Как правильно выбрать авокадо в магазине? Советы от нутрициолога
08 сентября 2026 08:16

Как правильно выбрать авокадо в магазине? Советы от нутрициолога

Как подготовить иммунитет ребенка к школе? Советы от нутрициолога
01 сентября 2026 09:09

Как подготовить иммунитет ребенка к школе? Советы от нутрициолога

Один из самых любимых овощей белорусов! Нутрициолог рассказала о плюсах и минусах картофеля
29 августа 2026 14:05

Один из самых любимых овощей белорусов! Нутрициолог рассказала о плюсах и минусах картофеля

Магний: зачем он нужен нашему организму? Ответила нутрициолог
18 августа 2026 07:50

Магний: зачем он нужен нашему организму? Ответила нутрициолог

Чем опасны домашние консервы? Эксперт рассказала, что такое ботулизм и как его избежать
13 августа 2026 07:22

Чем опасны домашние консервы? Эксперт рассказала, что такое ботулизм и как его избежать

А вы знали, что пчелиная перга – настоящий суперфуд? О полезных свойствах рассказала нутрициолог
11 августа 2026 08:39

А вы знали, что пчелиная перга – настоящий суперфуд? О полезных свойствах рассказала нутрициолог

Нутрициолог назвала топ-3 бобовых по содержанию белка, витаминов и микроэлементов
31 июля 2026 12:37

Нутрициолог назвала топ-3 бобовых по содержанию белка, витаминов и микроэлементов

Трендовый суперфуд – чем полезен авокадо, рассказала нутрициолог
22 июля 2026 13:41

Трендовый суперфуд – чем полезен авокадо, рассказала нутрициолог

Спрос такой, что не успевают делать – Лукашенко попробовал популярный у белорусов напиток
14 июля 2026 17:49

Спрос такой, что не успевают делать – Лукашенко попробовал популярный у белорусов напиток