Прямой эфир

«До 30% жира у женщин – не патология, а необходимость»

04 мая 2017 20:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О здоровых пропорциях, рассказали в программе «Большой город».

Элеонора Капитонова, директор Центра оздоровительного питания:
Нельзя сказать, что нашим людям совсем не нужна подкожная жировая клетчатка. Вот как раз, нам, белорусам, и нужна – ведь у нас зимы, и осени холодные, и весна у нас холодная.

Мы ж не в Индии живём.

Поэтому до 30% жира у женщин и до 20% от общей массы тела у мужчин – в общем-то, это не патология, а необходимость.

Диетолог: «Возродим старинную белорусскую кухню и будем здоровы»

# общество # Здоровое питание # Элеонора Капитонова

Другие новости рубрики

Все новости
«Детей приучать к строгой вегетарианской диете – жестокое обращение с ребёнком»
04 мая 2017 20:16

«Детей приучать к строгой вегетарианской диете – жестокое обращение с ребёнком»

«Вегетарианство – один из путей профилактики атеросклероза, гипертонии, некоторых форм рака»
04 мая 2017 20:09

«Вегетарианство – один из путей профилактики атеросклероза, гипертонии, некоторых форм рака»

Почему лучше заморозить овощи на зиму, чем покупать привозные?
04 мая 2017 19:57

Почему лучше заморозить овощи на зиму, чем покупать привозные?