«У женщины талия должна быть меньше 90 сантиметров, а у мужчин – до 100»

Новости Беларуси. По каким признакам можно определить наличие лишней массы тела, рассказали в программе «Большой город».

Элеонора Капитонова, директор Центра оздоровительного питания:

Если человек решил, что ему нужно снизить вес, то сначала он, всё-таки, должен определиться, какой у него вес должен быть. Поэтому на современном уровне развития науки нутрициологии, которая занимается проблемами питания. Считается, что вес нормальный, если человек физически себя хорошо чувствует и принимает себя, если он психологически себя принимает.

И, внимание, основные показатели здоровья – давление артериальное, уровень холестерина, уровень сахара – у него в пределах нормы.

Если же, всё-таки, избыточная масса тела имеет место быть, определить её можно – самое простое по жиру, что может сделать каждый сам человек – это измерить окружность талии. Проще не бывает – взял сантиметровую ленту, измерил окружность талии. Считается, что для женщины окружность талии должна быть меньше 90 сантиметров, а для мужчин – меньше 100. Если это больше, значит, можно думать о том, что, наверное-таки, избыток жира в организме имеется. Тогда есть современные способы, совершенно абсолютно доступные, измерения состава тела.

Это – биоимпедансный анализ состава тела.

И сейчас это – доступная процедура, которую можно сделать в разных медицинских центрах и учреждениях. И там видно, есть ли избыток жировой массы. Если он имеется – включаем стратегию. Понимаем, что расходовать его можно только работой. То есть, это – повышение физической нагрузки. Это – увеличение физической активности.