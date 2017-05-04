«Детей приучать к строгой вегетарианской диете – жестокое обращение с ребёнком»

Новости Беларуси. Стоит ли заставлять детей отказываться от животной пищи, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Когда взрослый человек переходит на такую диету – это его осознанный выбор. Но есть родители, которые на такую же диету сажают своих детей поневоле. Что Вы можете, как специалист, сказать по этому поводу?

Элеонора Капитонова, директор Центра оздоровительного питания:

Как педиатр, я ответственно совершенно заявляю: в данном случае, это – насилие над ребёнком, которое расценивается, как жестокое обращение с детьми. Я писала работу научную по этому поводу – детей раннего возраста, как минимум, первых 5-ти лет жизни, нужно воспитывать и кормить так, как требует медицинская наука.

Для того, чтобы они росли и развивались без больших соматических проблем.

Поэтому, пока это – ребёнок, он должен кормиться так, как должен кормиться человек. Человек – это всеядное существо. Оно нуждается в животной и растительной пище. Поэтому детей приучать к строгой вегетарианской диете – только растительному питанию – нужно расценивать, как жестокое обращение с ребёнком. И это не может быть не нормой, ни каким-то там специальным методом там воспитания, выращивания. Потому что наука доказала, что такие дети имеют огромные проблемы со здоровьем. В первую очередь, с кроветворением. Кроме того, животный белок нужен и для синтеза каких-то витаминов, гормонов, ферментов, для работы нормальной иммунной защиты и так далее.