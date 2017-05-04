Почему лучше заморозить овощи на зиму, чем покупать привозные?

Новости Беларуси. Как не допустить дефицита витаминов, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Есть такое понятие «весенний авитаминоз». Вот осенью, мне кажется, легче – всегда очень много зелени, фруктов. Как по весне восполнить дефицит витаминов, который, может быть, за зиму образовался? Говорят, синтетические витамины плохо усваиваются организмом, нужно искать в каких-то продуктах. Что Вы думаете об этом?

Элеонора Капитонова, директор Центра оздоровительного питания:

С пищевыми продуктами мы имеем возможность получить более-менее какие-то витамины в сезон, их тех, которые здесь у нас растут. Потому что, если они растут где-то далеко и привозятся не в сезон, то, может быть, эти фрукты и овощи не видали солнца, может, они выращены в тепличных условиях, может быть, они сняты, как правило, незрелые, а потом уже их производится дозревание в искусственных условиях. И мы не можем гарантировать, что там, вообще, хоть что-то есть из биологически активных веществ. Поэтому Вы правы в том плане, что лето.

Осень – это то время, когда мы имеем возможность разнообразить своё питание и заготовить впрок.

Путём заморозки, что чаще всего сейчас используется, и там хорошо сохраняются и питательные. и активные вещества биологические. Быстрое замораживание – и зелень, и там какие-то овощи, и ягоды, и отдельные фрукты – мы их можем заморозить впрок до зимы. Но накопить витамины впрок мы не можем. Потому что большинство витаминов являются водорастворимыми – они как поступили, так же быстро и выводятся. Только жирорастворимые витамины, а их всего четыре: A, E, D, K – они могут накопиться у нас в подкожной жировой клетчатке.