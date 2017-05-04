Диетолог: «Кто сказал, что нельзя кушать жирного, сладкого?»

Новости Беларуси. Что и как можно и нужно есть, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Все знают: мучное, сладкое, жирное, жареное и так далее. Есть продукты, которые «смерть фигуре», назовём так. Когда мы лишаем себя вот привычного меню, как Вы сказали, диета – это образ жизни. Когда мы вместо этого готовим себе какую-то кашу, салат, который мы не хотим есть, вот еда, которая не приносит удовольствия – она может быть полезной?

Элеонора Капитонова, директор Центра оздоровительного питания:

Знаете, я такой еды, вообще, не признаю. Еды, которая не приносит удовольствия. Нужно сделать так, чтобы она приносила удовольствие. Любую еду можно сделать вкусной настолько. И, кроме того, кто сказал, что нельзя кушать жирного, сладкого?Можно кушать всё. Запретов нет.

Для здорового человека – он может есть всё.

Но – есть же разумные пределы. Если Вам очень хочется это сладкое, жирное – взять, купить там торт и съесть большой кусок – и подарите себе это удовольствие. Если Вы – здоровый человек. Но только помните о том, что, вслед за этим удовольствием, должно быть ещё одно удовольствие – от быстрых движений, от ходьбы. Где Вы пойдёте и расходуете эту энергию, которую вы получили с вкусной, жирной, жареной пищей, которую, как будто, нельзя кушать. Её нельзя есть систематически, в больших количествах и часто. А, если это иногда, немного, на фоне хорошей физической активности – да ешьте на здоровье.