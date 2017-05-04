«Работают. Но, как долго?». Эффективны ли диеты из Интернета?

Новости Беларуси. Стоит ли черпать рецепты похудения из сети, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

В Интернет-поисковике – более 70 миллионов статей на тему «хочу похудеть». Львиная доля заголовков: «Как похудеть, не выходя из дома», «ТОП-5 советов врачей-диетологов». И заголовок, который меня очень напугал: «Как похудеть навсегда». Думаю, по тому пути, по которому пошёл я, идут, наверное, многие люди, которые хотят похудеть. Я – не специалист, но мне кажется, что такой путь – довольно рискованный. Ваше мнение – насколько вот эти диеты из Интернета безопасны и полезны?

Элеонора Капитонова, директор Центра оздоровительного питания:

Давайте для начала определимся – что такое диета? Что мы под этим словом подразумеваем? Если в классическом выражении, то диета – это образ жизни. Так оно переводится. И, если человек хочет изменить образ жизни в какую-то лучшую сторону, то тогда можно приветствовать эту диету. Но чаще всего, особенно в Интернете, это понимается в узком смысле – как какая-то система питания, которая поможет человеку решить какую-то проблему. В данном случае – проблему лишнего веса. Таких диет, так называемых – я тоже интересовалась количеством в Интернете – более 35 тысяч.

Работают они или нет? Абсолютно уверена, что работают.

Но, как долго, как качественно? И получится ли похудеть навсегда, так, как человек хотел – это уже вопрос. Было бы хорошо, если бы люди обращались к специалистам, которые занимаются этим вопросом, и получали бы информацию оттуда. Но сейчас такое время наступило, когда вот этот информационный шум – я по-другому его назвать не могу – и человеку проще «погуглить» и найти ответ на любой интересующий вопрос. То есть, классическая роль эксперта или специалиста – она размылась в наше время, она потеряла своё значение, потому что сейчас гуру или учитель – это тот, кто в социальных сетях, кто на просторах Интернета ярче себя заявил. И никто не пытается понять – он, действительно, специалист в этом вопросе. Или же этот человек берёт на себя роль специалиста – где-то чего-то начитался или наслушался, и хочет себя заявить, как специалист, и даёт советы.