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«Носятся с этими бутылками – их тошнит, а они пьют». Почему не нужно выпивать 2 литра воды в день

04 мая 2017 19:20
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Новости Беларуси. Диетолог в программе «Большой город» рассказала, почему самый важный продукт питания для человека – воздух.

Элеонора Капитонова, директор Центра оздоровительного питания:
На второе место мы ставим воду, потому что все биохимические реакции протекают в водной среде. Потребность человека в воде – приблизительно 30 миллилитров на килограмм массы тела. Поэтому можно посчитать, что для среднестатистического 70-килограммового человека – это примерно 2 литра.

Но это не значит 2 литра чистой воды.

Один из бытующих мифов, который кочует в Интернете: «Каждому человеку нужно за день выпить 2 литра воды». И бедные граждане носятся с этими бутылками и пьют, их тошнит, а они пьют. Вода в пищевых продуктах – она точно так же используется на потребности организма, как и всё остальное. Поэтому чистой воды, в зависимости, конечно, от массы тела – приблизительно от литра до полутора литров. Всё остальное он получит с пищей, он получит с жидкими блюдами.    

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# общество # Здоровое питание # Элеонора Капитонова

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