Диетолог: «Выпил мочегонное, слабительное и похудеешь моментально»

Новости Беларуси. Реально ли быстро сбросить вес и стоит ли ускорять процесс, рассказали в программе «Большой город».

Элеонора Капитонова, директор Центра оздоровительного питания:

В Интернете все покупаются на «как похудеть быстро». Кто-то за неделю, кто-то за день, кто-то за три дня.

И все знают людей, которые похудели быстро – вчера был 60 килограммов, сегодня стал 50.

Я на этот вопрос отвечаю так: самый простой способ – выпил мочегонное, выпил слабительное, и похудеешь моментально. Может, даже и на 20 килограммов. Но это же не способ. Потому что, если мы говорим о том, что слово «похудеть» будет включать в себя «избавиться от лишнего жира». И, если мы включим, хотя бы, элементарную логику – как можно избавиться от лишнего жира? То есть, общая стратегия снижения количества резервного жира. Его нужно расходовать. То есть, конечно, его можно отрезать, вырезать, липосакция, какие-то хирургические методы, но организм, поскольку это саморегулирующаяся система, самовосстанавливающаяся – он никогда не позволит с собой так обращаться.

То есть, на любое агрессивное действие организм включает механизмы противодействия.

То есть, если Вы задумаете отхватить кусок жира, то через какое-то время этот кусок жира, если человек не изменит образ своей жизни – он вернётся обратно. Ведь жир – это не склад жира. Жировая ткань – биологически активная ткань, которая выделяет гормоны, которая реагирует на другие гормоны, которая взаимосвязана с головным мозгом, получает оттуда сигналы, которая живёт своей жизнью, связанной с жизнью всего организма. И нельзя с ней обращаться так, как хочется. То есть, произвольно там с ней такое что-то делать. То есть, резервный жир нужно расходовать. Единственный способ – это движение. Мышечное движение. То есть, снижение резервного жира, уменьшение количества резервного жира – это всегда физическая работа. Никакого другого способа не существует. А для чего нужна, в таком случае, диета, изменение питания и так далее?

А, чтобы не образовывались очередные запасы резервного жира.

Поэтому, если не принимать во внимание вот этот факт расходования жира, а только, как сейчас говорят вульгарно, сесть на диету, на любую: зелёный кофе, ягоды годжи, голодная-не голодная – это значит, заставить организм голодать. Качественно или количественно. Скорее всего, и то, и другое. То есть, что-то недополучать. И, значит, расходовать собственные ресурсы. Но люди, далёкие от проблем питания, от вопросов физиологии, патологии пищеварения – они думают, что, в первую очередь, будет расходоваться жир. И очень ошибаются.