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«Если у человека нет удовольствия от приёма пищи, нужно искать, чем он болен»

04 мая 2017 19:33
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Новости Беларуси. Почему нужно уважать пищу, рассказали в программе «Большой город».

Элеонора Капитонова, директор Центра оздоровительного питания:
Как правильно питаться? Сколько человеку нужно, чтобы напитать свой организм? И как, вообще, правильно составить своё меню? Здесь очень простые правила: наука о питании, как любая наука, базируется на законах. Этих законов всего три, они очень простые, их может запомнить любой человек. Закон первый – количество пищи, которое человек употребляет, должно покрывать расходы энергии, которые происходят в течение дня. Закон второй – это качественное соответствие. То есть, пища должна быть разнообразной.

И третий закон – это эмоциональное взаимоотношение человека с пищей.

Человек должен себя уважать. И он должен уважать себя до такой степени, что он должен и пищу уважать. Здоровый человек всегда будет получать удовольствие от приёма  пищи. Поэтому мы говорим – если у человека нет удовольствия от приёма пищи, нужно искать, чем же он болен? Что ж случилось-то? Почему он не получает вот этого удовольствия от пищи?

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# общество # Здоровое питание # Элеонора Капитонова

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