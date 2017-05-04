Диетолог: «Самый важный продукт питания для человека – воздух»

Новости Беларуси. Почему нужно больше двигаться, рассказали в программе «Большой город».

Элеонора Капитонова, директор Центра оздоровительного питания:

Когда меня начинают расспрашивать – какой самый важный продукт? Какой самый важный для организма человека в плане питания? Я всегда отвечаю: на первом месте я бы поставила воздух. Воздух нужен, потому что мы с ним получаем кислород. А кислород нужен для того, чтобы в организме происходили процессы окисления, в том числе, и всех компонентов пищи. Без этого ничего не будет. Наши клетки ничего не смогут усвоить. То есть, кислород нужен в обязательном порядке.

Если человек двигается мало, то происходит так называемая централизация кровообращения.

То есть, когда основное количество крови, обогащённой в лёгких кислородом, поступает в головной мозг, сердце, лёгкие, печень и почки. То есть, в жизненно важные органы. А вся периферия уже снабжается по остаточному принципу. Не только кислородом, но и питательными веществами. Поэтому нужно двигаться для того, чтобы помочь сердцу, чтобы улучшить кровообращение, чтобы повысить эффективность кровообращения, чтобы все ткани получали достаточно кислорода, питательных веществ, и все клетки могли эффективно работать.