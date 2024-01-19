«Вот вам год!» Лукашенко поручил закончить белорусский электрокар к 2025-му
Новость, которая сулит белорусам полную удовлетворенность отечественными автомобилями. Такое поручение правительству дал Президент. Александр Лукашенко посетил завод «БЕЛДЖИ», где сегодня выпускают пять моделей легковых автомобилей: четыре кроссовера и один седан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, об удовлетворении спроса к главе государства обратились с просьбой о регулировании трудового законодательства. Как выяснилось, сотрудники завода хотели бы и могли бы делать больше, разумеется, за дополнительную плату, но есть ограничения. Профсоюзы заняли принципиальную позицию. А как же интересы рабочих?
Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Мы столкнулись с такой проблемой, что Трудовой кодекс даже при согласии работника, даже при двойной оплате ограничивает нас, и я хотел бы поддержать здесь, потому что наши работали один день в выходной.
– Значит вносите срочно предложение.
А вот вопрос, который решается не так быстро – создание белорусского электрокара. Притча во языцех, долгий труд Академии наук в связке с «БЕЛДЖИ» похоже приобрел реальные очертания и формы. До идеальных, конечно, далеко, честнее их будет назвать экспериментальными.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это платформа, которую вы Академии наук отдаете?
– Мы ее отдали на базе, но показываем вам экспериментальный вариант.
– Это электропривод, о котором мы говорили в первом электромобиле.
– Это тот, который, ты говоришь, экспериментальный?
– Такой же там стоит на автомобиле и фрагмент батареи.
– Электроника и двигатель наши. И управление батареей тоже наше электронное.
– Это в уже действующем автомобиле?
– Да, на нем стоит.
– Вы на нем прокатились, разогнались до 100 километров?
– 130…
– 130 за сколько?
– Секунд 10 получилось.
Но уже точно можно сказать: выглядеть она будет внешне вот так. Над внутренностями еще поработают. Ускоренными темпами. Глава государства озвучил сроки.
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
В этом году произведем опытно-промышленную партию, есть такая договоренность в пределах 5-10 машин, чтобы подтвердить все те заложенные технические решения конструкторов.
Александр Лукашенко:
В этом году вы сделаете 10 машин с этими комплектующими?
– С этими комплектующими… Параллельно запускаем создание технологических мощностей на тех предприятиях, к которым мы с министром вместе обратились.
– Когда запустите?
– Постараемся этот вопрос решить…
– Короче, не знаешь!
– Знаю-знаю!
– Так ты говори, что ты мне тут…
– Александр Григорьевич, приобретение оборудования…
– Я спрашиваю когда?
– В первом полугодии 25-го года должны завершить все работы.
– Раз вы знаете, ваша задача 1 января 2025 года вы должны в основном это все сделать, а через год в это время мы с вами вернемся уже на новом могилевском заводе, где будут все это изготавливать и будут ваши машины. А то вы мне будет тут гадать, рассказывать, какие-то зазоры. Вот вам год, покупайте станок, который вам нужен, ставьте и начинайте делать.
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