«Вот вам год!» Лукашенко поручил закончить белорусский электрокар к 2025-му

Новость, которая сулит белорусам полную удовлетворенность отечественными автомобилями. Такое поручение правительству дал Президент. Александр Лукашенко посетил завод «БЕЛДЖИ», где сегодня выпускают пять моделей легковых автомобилей: четыре кроссовера и один седан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, об удовлетворении спроса к главе государства обратились с просьбой о регулировании трудового законодательства. Как выяснилось, сотрудники завода хотели бы и могли бы делать больше, разумеется, за дополнительную плату, но есть ограничения. Профсоюзы заняли принципиальную позицию. А как же интересы рабочих?

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Мы столкнулись с такой проблемой, что Трудовой кодекс даже при согласии работника, даже при двойной оплате ограничивает нас, и я хотел бы поддержать здесь, потому что наши работали один день в выходной.

– Значит вносите срочно предложение.

А вот вопрос, который решается не так быстро – создание белорусского электрокара. Притча во языцех, долгий труд Академии наук в связке с «БЕЛДЖИ» похоже приобрел реальные очертания и формы. До идеальных, конечно, далеко, честнее их будет назвать экспериментальными.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это платформа, которую вы Академии наук отдаете?

– Мы ее отдали на базе, но показываем вам экспериментальный вариант.

– Это электропривод, о котором мы говорили в первом электромобиле.

– Это тот, который, ты говоришь, экспериментальный?

– Такой же там стоит на автомобиле и фрагмент батареи.

– Электроника и двигатель наши. И управление батареей тоже наше электронное.

– Это в уже действующем автомобиле?

– Да, на нем стоит.

– Вы на нем прокатились, разогнались до 100 километров?

– 130…

– 130 за сколько?

– Секунд 10 получилось. Но уже точно можно сказать: выглядеть она будет внешне вот так. Над внутренностями еще поработают. Ускоренными темпами. Глава государства озвучил сроки.