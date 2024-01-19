Новости Беларуси. Более 70 адресатов и 14 ярких мероприятий. В Узденском районе подвели итоги доброго марафона «От всей души», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На протяжении нескольких недель подарки получали ветераны, долгожители, одинокие люди. Состоялись теплые встречи, яркие концерты и творческие выставки. К марафону заботы подключились и социальные работники Узденщины. Они организовали выставку «Души моей прекрасные порывы», где представлены работы маломобильных людей. Здесь есть картины крестиком, гладью, вязаные подделки.

Наталья Жук, директор Узденского территориального центра социального обслуживания населения: Данные творческие выставки набирают обороты у нашего населения. Наши граждане пожилого возраста активно участвуют, проявляют свой талант.

Анастасия Крупник, заместитель директора Узденского территориального центра социального обслуживания населения:

В эти акции включались активно сотрудники территориального центра – работники наши. Волонтеры из числа граждан пожилого возраста, активны наши серебряные волонтеры, волонтеры из числа ребят с инвалидностью.

Несмотря на то, что акция рождественская, в районах организации продолжат оказывать помощь.