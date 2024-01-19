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В Узденском районе подвели итоги доброго марафона «От всей души»

19 января 2024 17:47
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Новости Беларуси. Более 70 адресатов и 14 ярких мероприятий. В Узденском районе подвели итоги доброго марафона «От всей души», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Узденском районе подвели итоги доброго марафона «От всей души»-1

На протяжении нескольких недель подарки получали ветераны, долгожители, одинокие люди. Состоялись теплые встречи, яркие концерты и творческие выставки. К марафону заботы подключились и социальные работники Узденщины. Они организовали выставку «Души моей прекрасные порывы», где представлены работы маломобильных людей. Здесь есть картины крестиком, гладью, вязаные подделки.

В Узденском районе подвели итоги доброго марафона «От всей души»-4

Наталья Жук, директор Узденского территориального центра социального обслуживания населения:
Данные творческие выставки набирают обороты у нашего населения. Наши граждане пожилого возраста активно участвуют, проявляют свой талант.

В Узденском районе подвели итоги доброго марафона «От всей души»-7

Анастасия Крупник, заместитель директора Узденского территориального центра социального обслуживания населения:
В эти акции включались активно сотрудники территориального центра – работники наши. Волонтеры из числа граждан пожилого возраста, активны наши серебряные волонтеры, волонтеры из числа ребят с инвалидностью.

Несмотря на то, что акция рождественская, в районах организации продолжат оказывать помощь.

# Благотворительная акция # общество # Наталья Жук # Новости Минска и Минской области

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