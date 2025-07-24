3-летнего белоруса хотели похитить в Алматы – история возвращения мальчика на Родину

История возвращения домой 3-летнего Димы, за которой в социальных сетях следили тысячи белорусов. По трагическому стечению обстоятельств он оказался один вдалеке от Родины. Малыш жил с мамой в Алматы. Но в мае 2025 года он стал сиротой. После этого люди, которые присматривали за мальчиком, пытались скрыться с ним в Караганде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поиск организовало посольство Беларуси в Казахстане, там помогли коллеги из МВД и Министерства просвещения. Сейчас Дима в Полоцком приюте. Он уже успел найти друзей и освоиться на новом месте. Арина Верховская – о долгом пути домой и небезразличии соотечественников.

Несколько дней назад маленький Дима вернулся на Родину. Мальчику всего 3 года, ранее он жил с мамой в Алматы. В мае ребенок остался сиротой в Казахстане. Узнав о смерти матери, белорусская сторона начала искать соотечественника. После трагических событий Дима оказался под присмотром в другой семье, которая попытались скрыться с ним в Караганде. К поиску малыша подключилось посольство Беларуси в Казахстане.

Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:

Узнав уже о том, что у нее был ребенок, мы обратились в органы опеки и внутренних дел Казахстана с просьбой разыскать этого ребенка. Так случилось, что он находился у подруги погибшей мамы. И она, видимо, решила его оставить себе. В будущем хотела (по неофициальной информации) усыновить. И поэтому умалчивала факт, скрывала факт нахождения у нее ребенка. Но благодаря общим усилиям мы его нашли и вернули на Родину.

Перед тем как отправится на Родину, Дима временно находился в детском доме в Караганде. Анжелла Волосевич первая встретилась с мальчиком. Она прилетела из Беларуси в Казахстан, чтобы забрать ребенка домой.