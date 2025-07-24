Прямой эфир

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею на траве обыграла команду России на Кубке сильнейших

24 июля 2025 17:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Кубок сильнейших спортсменов» по хоккею на траве набирает обороты. 24 июля прошли четыре поединка. Наша женская молодежка проиграла сверстницам из России, а вот парни порадовали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею на траве обыграла команду России на Кубке сильнейших-2

Минский турнир для нашей молодежки – это в первую очередь наработка опыта. На старте парни смогли обыграть Казахстан, а вот российский соперник заведомо был сильнее. Тем не менее поединок получился очень интригующим. Первая половина матча оказалась безголовой, а после гости повели – 2:0. Наших ребят такой расклад не устроил, и, получив кроткие установки у бровки от тренера, белорусы ринулись в бой. Тихон Трофимчук сократил разрыв, а за 4 минуты до завершения встречи оформил дубль. Итоговый счет 2:2.

Подробнее в видеоматериале.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
В Гродно стартовал традиционный предсезонный турнир памяти Александра Дубко
24 июля 2025 15:30

В Гродно стартовал традиционный предсезонный турнир памяти Александра Дубко

Три белорусских футбольных клуба сыграют первые матчи второго раунда Лиги конференций
24 июля 2025 11:46

Три белорусских футбольных клуба сыграют первые матчи второго раунда Лиги конференций

В Минске стартовал третий соревновательный день Кубка сильнейших спортсменов по хоккею на траве
24 июля 2025 11:46

В Минске стартовал третий соревновательный день Кубка сильнейших спортсменов по хоккею на траве