Молодёжная сборная Беларуси по хоккею на траве обыграла команду России на Кубке сильнейших

«Кубок сильнейших спортсменов» по хоккею на траве набирает обороты. 24 июля прошли четыре поединка. Наша женская молодежка проиграла сверстницам из России, а вот парни порадовали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минский турнир для нашей молодежки – это в первую очередь наработка опыта. На старте парни смогли обыграть Казахстан, а вот российский соперник заведомо был сильнее. Тем не менее поединок получился очень интригующим. Первая половина матча оказалась безголовой, а после гости повели – 2:0. Наших ребят такой расклад не устроил, и, получив кроткие установки у бровки от тренера, белорусы ринулись в бой. Тихон Трофимчук сократил разрыв, а за 4 минуты до завершения встречи оформил дубль. Итоговый счет 2:2.