Не просто смена логотипа! Лукашенко доложили об успехах на заводе «БЕЛДЖИ»
Новость, которая сулит белорусам полную удовлетворенность отечественными автомобилями. Такое поручение правительству дал Президент. Александр Лукашенко посетил завод «БЕЛДЖИ», где сегодня выпускают 5 моделей легковых автомобилей: 4 кроссовера и 1 седан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что касается экономических показателей, то завод втрое нарастил объемы продаж на внутреннем рынке, а на ключевом внешнем – вдвое. Но одной из главных задач, на которую ориентирует глава государства, по-прежнему остается локализация производства и выпуск собственного автомобиля. Какие перспективы у марки под брендом «Сделано в Беларуси»?
Репортаж Алены Сыровой.
Признайтесь, 6 лет назад, когда открывался завод «БЕЛДЖИ», вы не очень-то верили в то, что за машиной этой китайской марки в Беларуси выстроится очередь и по популярности она войдет в топ самых народных. На Geely будут ездить многие: от должностных лиц до аграриев. А поставленная тогда Президентом планка в 60 тысяч автомобилей взята и в 2024 году. По прогнозам генерального директора, будет подвинута выше. Такова сегодняшняя объективная реальность. Белорусы своих Geely готовы ждать месяцами, хотя, завидев их количество на территории, у Президента возникнет вопрос: не искусственный ли это ажиотаж?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас такие очереди на автомобили, а у тебя склад забит.
– Это три дня на отгруз. В Беларусь 100 машин идет и в Россию 200. И у нас дилерский центр открылся – 800 машин. То есть мы добавляем.
Глобально в машиностроении мы приросли, министр стал было озвучивать достижения наших гигантов, глава государства Александра Рогожника прервал, пообещав подробный разговор исключительно о промышленности и предложил сконцентрироваться на частности, ради которой в общем-то сегодня собрались и отсутствие которой пока не дает общей картине быть полной.
«Люди хотят покупать этот автомобиль». Лукашенко приехал на завод «БЕЛДЖИ»
Президент сегодня много крылатых фраз применял, адаптируя к жизни, и народные, и свои же…
Александр Лукашенко:
У вас этот год, за который вы должны сделать то, о чем мы договорились. А потом надо браться за батареи. Не боги горшки обжигают.
Те же китайцы когда-то начинали так же, как мы сейчас. Постепенно увеличивали компетенции и объемы. В итоге 24 миллиона автомобилей в 2023 году произвели в Поднебесной, 40 % из них – электрокары. Нам такое пока только снится, хотя в этом направлении мы шагаем. Да, не так быстро, как хотелось бы, но мы ведь практически с нуля все это изучали.
Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Завод был введен в эксплуатацию в 2018 году, и практически все эти 5 лет мы вели модернизацию. То есть рынок легковых автомобилей такой, что каждые три года нужно менять модели.
Александр Лукашенко:
Что значит менять модели?
– Мы запустили три модели. Мы запустили завод на трех моделях: 1 седан и 2 кроссовера. В 2020 году мы все эти машины сняли с производства и запустили новые.
– Но это новые кузовы или полностью…
– Новый кузов, новая начинка, новые функции, то есть это абсолютно новый автомобиль. А в 2022 году еще столкнулись и с санкциями. Пришлось в 2022 году поменять материалы и автокомпоненты, чтобы сохранить здесь производство. Поэтому спасибо за вашу поддержку в 2022 году. Там было все «или-или». Но это позволило нам провести комплекс работ по модернизации и выйти в 2023 году даже с превышением тех задач, которые вы нам обозначали в мае.
Вместе с тем за это время у нас появился по сути белорусский бренд автомобилей. Спросите, чем «БЕЛДЖИ» от Geely будет отличаться? Выпускают-то их на одном заводе. Не будет ли это просто сменой логотипа?
Геннадий Свидерский:
С одной стороны, это ничего и не значит, а с другой стороны, значит очень многое, потому что мы взяли документацию, мы организовали работу так, что мы претендентам можем давать эту документацию, можем давать целевую цену и можем применять ее в своих машинах. Конечно, нужно держать планку по объему, чтобы им было выгодно окупать затраты, потому что плохой и дорогой автомобиль никому не нужен. Эта работа сейчас организована.
Это пока такой аргумент проходит, в перспективе же белорусский автомобиль должен быть белорусским. Наша конечная цель – технологическая независимость.
Геннадий Свидерский:
Мы собрали здесь всех. Фактически раздали, что необходимо, сказали, какие есть цены, что мы готовы проводить испытания, если они готовы. И чтобы не оставаться в стороне от этого процесса, мы посмотрели, что у нас на заводе есть лишнее – дополнительные земельные участки, поэтому решили, что пластмассовые детали мы сделаем еще у себя, чтобы фары и бамперы, крупногабаритные детали сразу поступали на конвейер.
Лукашенко о Военной доктрине: мы никогда не были защищены так, как сейчас – подробности.