«Люди хотят покупать этот автомобиль». Лукашенко приехал на завод «БЕЛДЖИ»

Во что бы то ни стало удовлетворить спрос населения на отечественные автомобили. Такое поручение правительству дал Президент. Александр Лукашенко 19 января с рабочей поездкой посещает завод «БЕЛДЖИ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие в Борисовском районе официально открыли в конце 2017-го. На старте производства выпускали три модели. Позже на площадке обновляли линейки. Так, сегодня на «БЕЛДЖИ» выпускают пять моделей легковых автомобилей. Это четыре кроссовера и седан. Что касается экономических показателей, то завод втрое нарастил объемы продаж на внутреннем рынке, а на ключевом внешнем (речь о российском) – вдвое.

Но одной из главных задач, на которую ориентирует глава государства, по-прежнему остается локализация производства и выпуск собственного автомобиля. В 2023 году «БЕЛДЖИ» получил лицензию на производство самой популярной (читайте, самой продаваемой) модели – Х50. Это наглядный пример импортозамещения. Стоит сказать еще, что образец Х50 передан в НАН Беларуси для создания на его базе отечественного электромобиля.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы птица, летящая, может быть, не на одном крыле, а на полутора крыльях. Грузовики, самосвалы и прочее, автобусы – классно, мы делаем. В этой линейке не хватает одного – легкового автомобиля, который мы начали делать. Это Geely. Очереди бешеные. Люди хотят покупать этот автомобиль. Правительства главная задача и министра – кровь из носа удовлетворить спрос. Надо, насколько это возможно, увеличивать производство легкового транспорта. У нас два направления, насколько я понимаю: Geely (база здесь) и Hongqi (ЮНИСОН). А то мы сейчас бросимся на все эти марки в мире, завтра и Ford, и Mercedes что-то предложат, и Toyota, и Nissan. И пошло-поехало. Надо определяться и действовать. Geely – продвинулись, знаем, как работать. Будем здесь работать, как вы и предлагаете.

Александр Лукашенко:

Надо понимать, что это Китай производит автомобили. Они когда-то начинали, как мы – собирали что-то на колене. Но туда пришли ведущие компании мира и работали там. И та же Geely, если копнуть в глубину, он сейчас скажет, двигатель – оттуда, коробка передач (трансмиссия) – оттуда, мосты, кузова и так далее. Это высокого уровня производство, поэтому с Китаем надо сотрудничать, учиться у них и заимствовать все, что можно. Остается один вопрос – локализация. Нам надо самим производить больше. Пожалуйста, когда будет цех кузовной? Чтобы мы воздух не возили, жестянку эту. Говори, что надо. Ты, считай, больше, чем министр. Опыт у тебя такой. Где мы можем локализовываться?