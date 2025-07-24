Истребители Таиланда провели новую серию авиаударов по позициям ВС Камбоджи

Новая точка напряженности на карте планеты. Обостряется конфликт между Таиландом и Камбоджей. Работу над примирением противоборствующих стран начал вездесущий Дональд Трамп, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надеемся, что в этот раз дело не дойдет до нанесения ударов или 100 % пошлин, при этом глава США уже не стал ограничивать дедлайнами ни себя, ни враждующие стороны. Однако, несмотря на заявления главы Белого дома, ситуация обостряется. Сообщается, что истребители Таиланда провели новую серию авиаударов по военным позициям Камбоджи.