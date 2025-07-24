Истребители Таиланда провели новую серию авиаударов по позициям ВС Камбоджи

Новая точка напряженности на карте планеты. Обостряется конфликт между Таиландом и Камбоджей. Работу над примирением противоборствующих стран начал вездесущий Дональд Трамп, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Надеемся, что в этот раз дело не дойдет до нанесения ударов или 100 % пошлин, при этом глава США уже не стал ограничивать дедлайнами ни себя, ни враждующие стороны. Однако, несмотря на заявления главы Белого дома, ситуация обостряется. Сообщается, что истребители Таиланда провели новую серию авиаударов по военным позициям Камбоджи.
Напомним, 24 июля между странами вспыхнул конфликт. На границе двух государств идут бои, жертвами которых уже стали 11 мирных жителей. Таиланд сообщил о минимум трех раненых, в их числе 5-летний мальчик. Власти страны обвиняют армию Камбоджи в обстреле одной из больниц. Камбоджа в свою очередь приписывает Таиланду использование тяжелых вооружений и нанесение авиаудара по своей территории.
Там назвали действия Таиланда жестокой и незаконной агрессией и «вопиющим нарушением Устава ООН и основных принципов международного права». Тайская сторона в свою очередь призвала Камбоджу прекратить нападения на гражданские и военные объекты страны. Со среды страны понизили уровень своих дипломатических отношений. Таиланд также закрыл все сухопутные пограничные переходы с Камбоджей. Напряженность между двумя сторонами усилилась после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.