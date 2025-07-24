Тело литовского мотоциклиста 2 дня пролежало на обочине дороги в Польше

Чудовищный инцидент произошел еще в начале июля, но подробности стали известны только сейчас.

И еще один пример высоких «демократических» стандартов. Тело литовского мотоциклиста два дня пролежало на обочине дороги в Польше из-за того, что полицейские двух стран не смогли договориться между собой. А вернее, преодолеть языковой барьер, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дорожные камеры зафиксировали, как 40-летний гражданин Литвы не справился с управлением мотоцикла, съехал с проезжей части и врезался в склон. Вечером того же дня жена мотоциклиста заявила о пропаже мужа и передала полиции GPS-координаты, откуда в последний раз был получен сигнал о его местонахождении. Но поиски так и не были начаты.

Как выяснилось позже, литовские правоохранители, которым были переданы координаты, решили сообщить их польским коллегам по телефону, чтобы те начали поиски. Однако стражи порядка не смогли эффективно обменяться информацией, они попросту не поняли друг друга. Тогда поляки попросили своих коллег скинуть данные по электронной почте, но и тут литовцы дали маху. Отправили письмо буквально в никуда, ошибившись буквально одной буквой в адресе.

В итоге жертву ДТП смогли найти спустя два дня только благодаря упорству его близких. Не получив ответа от правоохранителей, семья выдвинулась на поиски самостоятельно. Тело мужчины обнаружили у дороги.