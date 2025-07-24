70% эстонцев недовольны работой правительства страны – соцопрос

Если белорусы к выпадам официального Таллина относятся со здоровой иронией, то вот сами эстонцы действия своих же властей крайне не одобряют. Показателем того, что решения местных политиков, мягко говоря, вредят своим же гражданам, являются весьма плачевные результаты социологических опросов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И вот данные последнего из таких – более 70 % эстонцев недовольны работой правительства страны.
В июле процент населения, негативно настроенного в отношении властей, увеличился на 5 %. И по данным экспертов, этот показатель продолжит расти. К слову, поддержка кандидатуры Кристена Михала на посту премьер-министра Эстонии также весьма скромная – всего 18 %.
При этом, судя по всему, кабмин это не особо волнует. Михал стал премьером на безальтернативной основе, а значит, и без учета мнения граждан. Напомним, в прошлом году парламентских выборов в стране не было. Экс-глава правительства Кая Каллас добровольно отдала кресло премьера своему однопартийцу в связи с ее назначением на пост главы внешнеполитической службы Евросоюза.