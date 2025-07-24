70% эстонцев недовольны работой правительства страны – соцопрос

Если белорусы к выпадам официального Таллина относятся со здоровой иронией, то вот сами эстонцы действия своих же властей крайне не одобряют. Показателем того, что решения местных политиков, мягко говоря, вредят своим же гражданам, являются весьма плачевные результаты социологических опросов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот данные последнего из таких – более 70 % эстонцев недовольны работой правительства страны.