В Минске состоялось торжественное открытие нового офиса Белорусского союза женщин

Дом БСЖ станет местом, где каждая женщина сможет найти помощь и поддержку, высказать свои идеи и предложения, которые в дальнейшем будут реализованы. Об этом на сегодняшней церемонии заявила председатель Совета Республики, член правления Белорусского союза женщин Наталья Кочанова.

В здании разместятся республиканский офис и музей организации, также предусмотрены залы для переговоров и встреч, а во внутреннем дворике планируют проводить конференции и выставки.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Очень хочется, чтобы это стало таким сердечным местом для всех наших женщин. Центром притяжения для всех наших белорусских женщин. Очень хочется, чтобы он наполнился новыми проектами, новыми идеями, чтобы женщины сюда приходили поделиться своей радостью, выставки какие-то провести, свои творческие вечера. И когда сложная ситуация в жизни женщины, чтобы это тоже было такое место, куда они могли прийти и получить помощь, которая им необходима. То есть вот у наших женщин просто появился свой дом. А для женщины дом – это всегда очень важно.