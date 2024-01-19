Лукашенко: «Мир ошалел, конкуренция доходит до военных действий»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Цель моего приезда – перспектива. Пока я Президент, мы этот завод не бросим. Это мой ребенок отчасти, мы с вами родили его. Будем его совершенствовать, растить, обучать и так далее. Это достояние нашего белорусского человека. Мы это сделали, и будем двигаться вперед. Предприятие состоялось. Не будем себя перехваливать и захваливать: большой путь нам еще надо пройти, чтобы не таскать комплектующие со всего мира и прежде всего из дружественного нам Китая. Спасибо им, что помогли нам создать такое предприятие. Сейчас мы уже созрели, чтобы делать автомобиль по максимуму белорусский. Мы смотрели ряд комплектующих, за которые наши предприятия взялись и будут производить. Что-то здесь мы будем производить для конвейера, из Китая возит не будем. Ну а перспектива... Чтобы мы построили здесь, как мы еще тогда планировали, когда открывали завод, кузовной цех и штамповали кузова здесь.

Естественно, наверное, нет в мире той компании, которая бы комплектующие производила в одной стране, будь то самолет, автомобиль. Большая кооперация, кооперация вдолгую. Кто-то производит двигатель, кто-то – трансмиссию, кто-то – диски, колеса и так далее. Большая кооперация. Но в связи с тем, что мир ошалел, конкуренция доходит до военных действий, нам надо рассчитывать прежде всего на дружественные страны, которые нас не подставят.