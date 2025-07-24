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19 тыс. иностранцев стали белорусами за 5 лет

24 июля 2025 17:13
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Наша страна – одна из немногих, где по-настоящему спокойно, безопасно и надежно. Бесплатная медицина, образование, чистые улицы, но главное – мирное небо. Это отмечают абсолютно все иностранцы. Многим есть с чем сравнивать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно белорусские паспорта в нашей стране получают до 4,5 тысячи человек. Эта цифра остается относительно стабильной на протяжении последних 10 лет. Чаще всего заявки поступают от уроженцев России, Украины и Казахстана. Всего за 5 лет белорусами стали 19 тысяч иностранцев. В 2021 году Александр Лукашенко поручил выработать систему предоставления гражданства переселенцам из Украины. За это время было принято в гражданство почти 9 тысяч граждан этой страны.

Выходцы из стран Европы, Латинской Америки, Азии присоединяются к белорусской семье ежегодно. Вторую родину в Беларуси обрели представители более чем полусотни государств. Решение о принятии в гражданство принимает лично Президент. Нашими соотечественниками могут стать лишь те, кто проявил себя как добропорядочный и надежный человек, который не имел проблем с законом и трудится на благо страны.

# Государственная политика

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