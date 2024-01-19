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В минском роддоме №2 открыли отделение после масштабной реконструкции

19 января 2024 17:48
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Современные и комфортные условия для мам и малышей. Модернизированное родильное отделение открыли в минском клиническом роддоме № 2, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В минском роддоме №2 открыли отделение после масштабной реконструкции-1

Его полностью обновили: от стен до медицинского оборудования. Сейчас отделение оснащено по последнему слову техники. Из шести родзалов один предназначен для партнерских родов. Условия в них максимально приближены к домашним и соответствуют международным стандартам качества и безопасности. А также удовлетворяют самым современным требованиям. Сегодня роддом уже принимает первых пациенток.

В минском роддоме №2 открыли отделение после масштабной реконструкции-4

Ольга Середа, главный врач Городского клинического родильного дома № 2:
Мы являемся перинатальным центром третьего уровня и центром проведения преждевременных родов, поэтому у нас созданы все условия для выхаживания недоношенных детей с низкой и экстремально низкой массой тела. Самый маленький новорожденный, который родился у нас, его выходили наши специалисты, вес его составлял всего лишь 580 граммов. Мы гордимся своей работой, результатами.

В минском роддоме №2 открыли отделение после масштабной реконструкции-7

Роддом № 2 является клинической базой для множества кафедр Минского государственного медицинского университета и Белорусской медицинской академии последипломного образования. За 45 лет здесь на свет появилось 135 тысяч малышей.

# Учреждения здравоохранения # общество # Ольга Середа # Новости Минска и Минской области

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