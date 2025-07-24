46-й Съезд БРСМ пройдёт 24 сентября в Минске

В Минске объявлена дата 46-го Съезда Белорусского республиканского союза молодежи. Мероприятие приурочат к 105-летию со дня создания комсомола Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участники соберутся 24 сентября. Такое решение принято на четвертом пленуме Центрального комитета организации. Местом проведения съезда станет недавно открытый Дом молодежи. Перед основным мероприятием запланированы территориальные конференции. Там участники обсудят результаты работы на местах и выберут делегатов для участия в предстоящем Съезде.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Очень важно критическое отношение к тем проектам и программам, которые реализуются, но еще более важно видеть цели в будущем. Принятие стратегических документов, рассмотрение вопросов текущей повестки – это важнейшая составляющая. Мы будем очень рады, что благодаря этому импульсу при проведении территориальных конференций в областных, районных центрах будем также приглашать наших ветеранов, чествовать их, благодарить и слышать их наставления по развитию дальнейшей деятельности нашей ведущей молодежной организации.

БРСМ объединяет более 400 тысяч молодых людей. Акцент на гражданско-патриотическое воспитание. В организации активно развиваются студенческие отряды и волонтерское движение.