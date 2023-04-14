«Вот и вся диктатура». Лукашенко рассказал, сколько сейчас в стране заключённых

Партнеры по СНГ могут синхронно преобразовывать судебную сферу. Такое предложение озвучил сегодня, 14 апреля, Александр Лукашенко во время встречи с руководителями Высших судов зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Партнеры по СНГ могут синхронно преобразовывать судебную сферу. Такое предложение озвучил сегодня, 14 апреля, Александр Лукашенко во время встречи с руководителями Высших судов зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко об изменении нашей судебной системы: когда мы стали взрослыми, мы пошли на радикальное реформирование.
«Повзрослели» – это не о столетии Верховного суда. Это о готовности к новым преобразованиям.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
При всей нашей «диктатуре» с вами в этом плане из 52 или 54 тысяч сидельцев на начало моего президентства сегодня 24. Вот и вся диктатура – это в два раза сокращение за тот период, который мы с вами прошли. И это говорит о том, что без излишней гуманизации, как это принято у вас говорить, мы сделали гуманной страну и гуманным наше правосудие.
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