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«Вот и вся диктатура». Лукашенко рассказал, сколько сейчас в стране заключённых

14 апреля 2023 17:52
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Партнеры по СНГ могут синхронно преобразовывать судебную сферу. Такое предложение озвучил сегодня, 14 апреля, Александр Лукашенко во время встречи с руководителями Высших судов зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Вот и вся диктатура». Лукашенко рассказал, сколько сейчас в стране заключённых-1

Лукашенко об изменении нашей судебной системы: когда мы стали взрослыми, мы пошли на радикальное реформирование.  

«Повзрослели» – это не о столетии Верховного суда. Это о готовности к новым преобразованиям.  

«Вот и вся диктатура». Лукашенко рассказал, сколько сейчас в стране заключённых-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
При всей нашей «диктатуре» с вами в этом плане из 52 или 54 тысяч сидельцев на начало моего президентства сегодня 24. Вот и вся диктатура – это в два раза сокращение за тот период, который мы с вами прошли. И это говорит о том, что без излишней гуманизации, как это принято у вас говорить, мы сделали гуманной страну и гуманным наше правосудие.  

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# Судебная система Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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