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«Чтобы мы не потеряли дух времени». Азарёнок рассказал, с чего начинался проект «Зачётный разговор»

14 апреля 2023 17:37
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Новости Беларуси. Из небольшой акции в полномасштабный республиканский проект. В Белорусском государственном университете физической культуры прошел «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы мы не потеряли дух времени». Азарёнок рассказал, с чего начинался проект «Зачётный разговор»-1

Юные преподаватели, инструкторы, тренеры вместе с экспертами обсудили вопросы и проблемы внутренней политики, международных отношений и экономики нашей страны. Главными спикерами выступили заместитель председателя «Белой Руси» Андрей Басак и политический обозреватель СТВ Григорий Азаренок. Студенты получили достаточно пищи для размышлений.  

«Чтобы мы не потеряли дух времени». Азарёнок рассказал, с чего начинался проект «Зачётный разговор»-4

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:  
Все общественные организации, журналисты, политологи, эксперты – все идут в молодежную аудиторию, все общаются, все задают вопросы. И это важно в первую очередь для нас, чтобы мы не потеряли дух времени, не потеряли то, чем живет наша молодежь, и нашли с ней общий язык. Осенью мы совместно с «Белой Русью» проводили проект «Будь в теме», а сейчас это все переросло в общереспубликанскую акцию.  

«Чтобы мы не потеряли дух времени». Азарёнок рассказал, с чего начинался проект «Зачётный разговор»-7

Я считаю, что такие мероприятия очень нужны. Во-первых, это примиряет молодежь и более взрослое поколение на разговор.  

«Чтобы мы не потеряли дух времени». Азарёнок рассказал, с чего начинался проект «Зачётный разговор»-10

Меня волнуют темы, которые направлены на политическую образованность человека, насколько он осведомлен в этом плане, насколько он может повлиять на это.  

«Чтобы мы не потеряли дух времени». Азарёнок рассказал, с чего начинался проект «Зачётный разговор»-13

С момента старта проекта прошли уже десятки встреч с молодежью. «Зачетный разговор» заглянет во все колледжи и вузы Беларуси. Учащиеся смогут задать приглашенным гостям интересующие вопросы и получить разъяснения по самым актуальным темам.

# Молодежь Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Басак # Фотофакт

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