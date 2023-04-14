«Чтобы мы не потеряли дух времени». Азарёнок рассказал, с чего начинался проект «Зачётный разговор»

Новости Беларуси. Из небольшой акции в полномасштабный республиканский проект. В Белорусском государственном университете физической культуры прошел «Зачетный разговор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юные преподаватели, инструкторы, тренеры вместе с экспертами обсудили вопросы и проблемы внутренней политики, международных отношений и экономики нашей страны. Главными спикерами выступили заместитель председателя «Белой Руси» Андрей Басак и политический обозреватель СТВ Григорий Азаренок. Студенты получили достаточно пищи для размышлений.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Все общественные организации, журналисты, политологи, эксперты – все идут в молодежную аудиторию, все общаются, все задают вопросы. И это важно в первую очередь для нас, чтобы мы не потеряли дух времени, не потеряли то, чем живет наша молодежь, и нашли с ней общий язык. Осенью мы совместно с «Белой Русью» проводили проект «Будь в теме», а сейчас это все переросло в общереспубликанскую акцию.

Я считаю, что такие мероприятия очень нужны. Во-первых, это примиряет молодежь и более взрослое поколение на разговор.

Меня волнуют темы, которые направлены на политическую образованность человека, насколько он осведомлен в этом плане, насколько он может повлиять на это.