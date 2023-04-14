Коллектив Верховного Суда подарил Президенту книгу по истории белорусского правосудия

Партнеры по СНГ могут синхронно преобразовывать судебную сферу. Такое мнение озвучил сегодня, 14 апреля, Александр Лукашенко во время встречи с руководителями высших судов зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юридическую повестку во Дворце Независимости продолжило следующее торжественное мероприятие. Александр Лукашенко сегодня, 14 апреля, вручил государственные награды судьям Верховного Суда Беларуси. Лукашенко: события последних лет стали серьезным испытанием на стойкость всей судебной системы. Подробнее.

Президент выразил уверенность в том, что и впредь представители судебной системы будут защищать свою Родину. Хотя сложно подвергать такой факт каким-либо сомнениям. Ведь работать в такой сфере должны исключительно патриоты.

Валентина Кулик, судья Верховного Суда Беларуси:

В любой профессии главное – любить то дело, которому ты служишь. Я служу своему делу практически с 17 лет, потому что я пришла в суд в 17 лет. Я была секретарем судебного заседания, я работала и училась, постигала и теорию, и практику своей профессии. И выбор мой очень осознанный. И я никогда не пожалела, что я выбрала. А то, что я говорила о любви к своей профессии, это правильно, потому что наша профессия связана с людьми. И работать без этой любви, конечно, нельзя.

Андрей Алещенко, судья Верховного Суда Беларуси:

Такое происходит не каждый день. В жизни любого награждаемого это знаменательное событие. И, кроме того что это оценка каких-то личных достижений и заслуг, это прежде всего высокая оценка Верховного Суда Республики Беларусь в честь его столетия. И в связи с тем, что Верховный Суд в настоящее время обеспечивает тот уровень правосудия, в котором нуждается наше государство, наше общество.