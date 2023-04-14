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«Мы застолбили эти направления». Лукашенко о судебном строительстве в Беларуси

14 апреля 2023 10:38
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Партнеры по СНГ могут синхронно преобразовывать судебную сферу. Такое мнение озвучил сегодня, 14 апреля, Александр Лукашенко во время встречи с руководителями высших судов зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы застолбили эти направления». Лукашенко о судебном строительстве в Беларуси-1

В эти дни Верховный суд Беларуси отмечает 100-летний юбилей. В связи с этим в Минск прибыли делегации из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Сегодня одних из лучших людей в сфере юриспруденции принимали во Дворце Независимости на высшем уровне. Глава Государства отметил схожесть целей представителей всех государств СНГ – это соблюдение законности и порядка. А такие встречи – возможность, прежде всего, обменяться опытом.

«Мы застолбили эти направления». Лукашенко о судебном строительстве в Беларуси-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Особый интерес представляет обмен опытом в области судебного строительства. После распада некогда единой судебной системы новым суверенным государствам пришлось создавать собственные национальные модели судопроизводства. Как вы знаете, Беларусь пошла по пути последовательного совершенствования структуры судебной власти. Мы отреклись от попыток что-то ломать, крошить. Мы отдаем себе отчет, что мы стоим на плечах гигантов. До нас очень многое сделано судебным строительством – мы этим путем шли, совершенствовали. Мы делали все обдуманно, без тотального перенимания ненужного нам зарубежного опыта. Постоянно совершенствуя судебную систему, уделяя большое внимание строительству, мы сначала опробовали все на уровне законов и подзаконных актов. А потом, когда убедились, что это ложится на нашу грешную землю, мы застолбили эти направления, эти вопросы в нашей Конституции.

# Судебная система Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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