Лукашенко: события последних лет стали серьёзным испытанием на стойкость всей судебной системы

Партнеры по СНГ могут синхронно преобразовывать судебную сферу. Такое мнение озвучил сегодня, 14 апреля, Александр Лукашенко во время встречи с руководителями высших судов зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Мы застолбили эти направления». Лукашенко о судебном строительстве в Беларуси. Подробнее.

Юридическую повестку во Дворце Независимости продолжило следующее торжественное мероприятие. Александр Лукашенко сегодня, 14 апреля, вручил государственные награды судьям Верховного Суда Беларуси. Глава Государства отметил: события последних лет стали еще одним серьезным испытанием на стойкость и прочность всей судебной системы нашей страны.

Медали, почетное звание и благодарность Президента – каждый из участников сегодняшней церемонии прошел свой путь к наградам столь высокого уровня. И это не только признание и уважение личных заслуг, но и всего профессионального сообщества. Этот факт сегодня особенно подчеркнул глава государства. Тем более, что белорусская судебная система не стоит на месте, а развивается. И уже завершен третий этап ее реформирования. Результатам проделанной работы не единожды давали положительную оценку: в целом правосудие стало более оперативным и современным. Президент же подчеркнул еще одну особенность изменений: преобразования судебной системы позволили сделать гуманным правосудие в стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Судебная система Беларуси не единожды претерпевала изменения благодаря вам. Но глобальные преобразования в ее укреплении связаны с обретением нашей страной государственного суверенитета. Многие из присутствующих здесь судей были участниками этого процесса нашего реформирования. Судебная ветвь власти в ее нынешнем облике сформировалась структурно и функционально. Создана также единая система судов общей юрисдикции под руководством Верховного Суда. Наделение судов полномочиями по судебному администрированию и материально-техническому обеспечению закрепило их самостоятельность. Награждение ряда судей высокими государственными наградами является не только особым признаком и уважением личных заслуг. Это оценка деятельности вашего профессионального сообщества. Тем более события последних лет стали еще одним серьезным испытанием на стойкость и прочность всей судебной системы. Белорусские суды впервые в современной истории столкнулись с беспрецедентным информационным и психологическим давлением. И это давление никуда не ушло, оно продолжается до сих пор. Главной целью всего этого было дестабилизировать работу судов, внести дисбаланс в сплоченность судейского корпуса. Присутствующие здесь достойно выдержали эти испытания, остались верными закону и профессии.