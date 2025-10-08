Уборочная кампания и сев озимых: Президенту рассказали о ситуации в полях

Ситуация в полях, химикаты для сельского хозяйства, стабилизационные фонды. По этим вопросам Президенту 8 октября доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация в полях, химикаты для сельского хозяйства, стабилизационные фонды. По этим вопросам Президенту 8 октября доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, один из вопросов касался централизованной закупки химикатов, в частности, регуляторов роста рапса. Подробности.
Что касается уборочной, работы продолжаются. Картофель убран на площади более 60 %, управиться с оставшимися территориями планируют до 20 октября. Чуть больше срок для работ с кукурузой – до 1 ноября.
В 2025 году на силос заготовят порядка 20,6 миллиона тонн, что соответствует технологической потребности животноводства. Также продолжается работа по прессованию льна и посевные работы.
Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Задача ставится главой государства: в последующие годы до 1 октября мы всей страной должны завершать сев озимых культур. Конечно, мы уже наметили планы правительства по переоснащению нашего тракторного парка, его усилению энергонасыщенной техникой.
С учетом погодных условий, которые сложились в этом году, у нас все сроки сместились. Но даже с учетом этого мы в этом году сеем с большими темпами, чем сеяли в прошлом. Учитывая то, что мы проделали определенную работу по модернизации, оснащении нашей техники, укреплении наших сельскохозяйственных предприятий, уже видим ощутимый результат в этом году. Сроки меньше, а работы сделано больше.
Как доложил главе государства Юрий Горлов, сев озимых культур уже заканчивают. На сегодня посеяно 91 % зерновых. Минская, Брестская и Гродненская области завершили работы. Оставшиеся области закончат в ближайшие даты. Что касается стабилизационных фондов, в этом году они переформатированы в госзаказ. Дефицита не будет, даже яблок, урожай которых (ввиду погодных условий) ниже прошлогоднего. Министр привел несколько цифр.
Юрий Горлов:
Для потребности нашего населения через торговые сети, социальные объекты нам требуется 59 тысяч тонн картофеля. Мы выращиваем его 1 миллион тонн. То есть это буквально 6 % от того объема производства, которое имеем. Также складываются цифры по остальным нашим овощам.
По яблокам в этом году ситуация немножко сложнее, чем в прошлом. Мы видели, что в мае посредством заморозка мы недополучим, конечно же, тот урожай, который планировали. Но, по крайней мере, из 27 тысяч тонн яблок лежких сортов, которые требуются в госзаказ, у нас в этом году имеется 40 тысяч тонн. То есть у нас закрывается тот объем нашими отечественными яблоками, которые необходимы для госзаказа. Но мы не говорим о том, что мы этим будем ограничиваться.