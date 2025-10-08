Уборочная кампания и сев озимых: Президенту рассказали о ситуации в полях

Ситуация в полях, химикаты для сельского хозяйства, стабилизационные фонды. По этим вопросам Президенту 8 октября доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, один из вопросов касался централизованной закупки химикатов, в частности, регуляторов роста рапса. Подробности. Что касается уборочной, работы продолжаются. Картофель убран на площади более 60 %, управиться с оставшимися территориями планируют до 20 октября. Чуть больше срок для работ с кукурузой – до 1 ноября. В 2025 году на силос заготовят порядка 20,6 миллиона тонн, что соответствует технологической потребности животноводства. Также продолжается работа по прессованию льна и посевные работы.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Задача ставится главой государства: в последующие годы до 1 октября мы всей страной должны завершать сев озимых культур. Конечно, мы уже наметили планы правительства по переоснащению нашего тракторного парка, его усилению энергонасыщенной техникой. С учетом погодных условий, которые сложились в этом году, у нас все сроки сместились. Но даже с учетом этого мы в этом году сеем с большими темпами, чем сеяли в прошлом. Учитывая то, что мы проделали определенную работу по модернизации, оснащении нашей техники, укреплении наших сельскохозяйственных предприятий, уже видим ощутимый результат в этом году. Сроки меньше, а работы сделано больше.