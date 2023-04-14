В роли курьеров – подростки. Очередную схему мошенников раскрыли сотрудники МВД

Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Преступники убеждают их в том, что они избегут ответственности, даже если их задержат или установят. Это категорически не так, поэтому обращаюсь к родителям: обращайте внимание на детей, чем они занимаются и где находятся. Наши дети не хорошие и не плохие, они другие. Они не такие, как мы, они живут в своем мире. Давайте для наших детей мы будем прежде всего друзьями, будем говорить и обсуждать ту или иную ситуацию.