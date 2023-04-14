В роли курьеров – подростки. Очередную схему мошенников раскрыли сотрудники МВД
Новости Беларуси. В роли курьеров – подростки. Сотрудники милиции раскрыли очередную схему обмана телефонных мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне в столице задержали четверых юных минчан, которые совершили преступление в Лепеле.
Школьники в возрасте 14 и 16 лет работали курьерами интернет-преступников. У 55-летнего жителя райцентра одна пара забрала 4 000 долларов. Другим подросткам пенсионерка отдала порядка 3 000. Деньги потерпевшие передали за спасение своих родственников от уголовной ответственности, которые якобы виновны в ДТП.
Я вчера обманул дедушку на большую сумму денег. Никому не советую этого делать, вас все равно найдут. Я очень раскаиваюсь в своем преступлении.
Я признаюсь в том, что поступили плохо, такого больше не повторится.
Андрей Ковалев, начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:
Преступники убеждают их в том, что они избегут ответственности, даже если их задержат или установят. Это категорически не так, поэтому обращаюсь к родителям: обращайте внимание на детей, чем они занимаются и где находятся. Наши дети не хорошие и не плохие, они другие. Они не такие, как мы, они живут в своем мире. Давайте для наших детей мы будем прежде всего друзьями, будем говорить и обсуждать ту или иную ситуацию.
Сотрудникам милиции удалось установить личность организатора данных преступлений. Это гражданин Беларуси, который находится в розыске за организацию и совершение аналогичных правонарушений на территории нашей страны. Сейчас подозреваемый скрывается в странах ЕС.