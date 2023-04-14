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«Сегодня Президент уже не имеет тех полномочий». Лукашенко о трёх этапах изменения судебной системы

14 апреля 2023 17:14
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Партнеры по СНГ могут синхронно преобразовывать судебную сферу. Такое предложение озвучил сегодня, 14 апреля, Александр Лукашенко во время встречи с руководителями Высших судов зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вовсе не праздничная ремарка, но обязательная. Откровенное общение Президента со служителями Фемиды в преддверии награждения.  

«Сегодня Президент уже не имеет тех полномочий». Лукашенко о трёх этапах изменения судебной системы-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы ничего не ломали – это наши принципы основные. Мы все совершенствовали. Мы помним, что стоим на плечах гигантов. И то наследство, которое нам досталось от советского правосудия, то, что мы, изобретая, получали в первые годы нашего суверенитета и независимости, мы спокойно-спокойно совершенствовали, реформируя нашу судебную систему. Но это не моя заслуга, как там сегодня говорили. Это заслуга прежде всего ваша. Вы всегда инициировали перед Президентом те или иные новации, нововведения, а я никогда вам не отказывал. И таким образом мы прошли три этапа реформирования нашей системы. Мы сначала отрабатывали те или иные элементы реформирования через указы и законы. А когда мы стали взрослыми и поняли, что те новации, которые мы применяли и апробировали через указы и законы, мы пошли на радикальное реформирование даже не судебной системы, а системы власти в Республике Беларусь, выведя вас на самый высокий уровень. Сегодня Президент уже не имеет тех полномочий, которые имел до изменения Конституции. Вы будете избираться представителями народа на Всебелорусском народном собрании. И это очень серьезный шаг. Переживаю ли я в связи с этим? Да, несколько волнительно, потому что судебная ветвь власти есть судебная. Но я уверен, что мы справимся. Мы уже не те, что были 20-25 лет назад. Мы справимся.  

«Сегодня Президент уже не имеет тех полномочий». Лукашенко о трёх этапах изменения судебной системы-4

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# Судебная система Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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