Прямой эфир

«Стараюсь жить так, чтобы моя мама мною гордилась». Врач из Витебска о маме-партизанке

09 мая 2020 16:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Врачи из разных городов Беларуси вспоминают воевавших родственников. 

Врачи в День Победы: «Мы на боевом посту и сделаем всё, чтобы сохранить ваше здоровье»

«Стараюсь жить так, чтобы моя мама мною гордилась». Врач из Витебска о маме-партизанке-1

Марина Бакланова, заведующая отделением Витебского областного клинического центра:
Это моя мама Нина Степановна Можайская, рядовая артиллерийского дивизиона партизанской бригады имени Сталина. Она ушла в партизаны, когда ей было 17 лет. Также с ней ушёл её брат Валентин 16-ти лет и брат Михаил 15-ти лет. Это были вчерашние школьники. Мама много рассказывала мне о войне. Как эта хрупкая девочка подносила тяжёлые снаряды к артиллерийской установке. Как она видела летящие пули, радовалась, когда она проходила мимо. Как они зимовали в землянке по 20 человек. Беседуя со своими пациентами-подростками, я часто ставлю им в пример это поколение. И стараюсь жить так, и старалась жить так, чтобы моя мама мною гордилась.

Читайте также:

9 Мая 2020. Парад в Минске. Видеоверсия

Парад на 9 Мая в Минске. Выступление роты почётного караула: фотофакт

Парад на 9 Мая в Минске. Фотофакт

Парад на 9 Мая в Минске. Авиационная часть: фотофакт

Парад на 9 Мая в Минске. Проезд механизированной колонны: фотофакт

# Великая Отечественная война # общество # Марина Бакланова

Другие новости рубрики

Все новости
Врачи в День Победы: «Мы на боевом посту и сделаем всё, чтобы сохранить ваше здоровье»
09 мая 2020 16:51

Врачи в День Победы: «Мы на боевом посту и сделаем всё, чтобы сохранить ваше здоровье»

Квест в Музее ВОВ: учили распознавать предметы наощупь, правильно разжигать костры и стрелять чётко в цель
09 мая 2020 16:51

Квест в Музее ВОВ: учили распознавать предметы наощупь, правильно разжигать костры и стрелять чётко в цель

Солисты группы Litesound о дедушке: из окопа в окоп пробирался, чтобы донести частичку души музыки бойцам
09 мая 2020 15:57

Солисты группы Litesound о дедушке: из окопа в окоп пробирался, чтобы донести частичку души музыки бойцам