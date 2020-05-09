«Стараюсь жить так, чтобы моя мама мною гордилась». Врач из Витебска о маме-партизанке

Марина Бакланова, заведующая отделением Витебского областного клинического центра:

Это моя мама Нина Степановна Можайская, рядовая артиллерийского дивизиона партизанской бригады имени Сталина. Она ушла в партизаны, когда ей было 17 лет. Также с ней ушёл её брат Валентин 16-ти лет и брат Михаил 15-ти лет. Это были вчерашние школьники. Мама много рассказывала мне о войне. Как эта хрупкая девочка подносила тяжёлые снаряды к артиллерийской установке. Как она видела летящие пули, радовалась, когда она проходила мимо. Как они зимовали в землянке по 20 человек. Беседуя со своими пациентами-подростками, я часто ставлю им в пример это поколение. И стараюсь жить так, и старалась жить так, чтобы моя мама мною гордилась.

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