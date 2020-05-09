Сначала гроза с градом и ветром, потом мокрый снег. Да, это май. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Весна по графику. Тепло спешит к нам, рассказали в программе «Плюс-минус» . Синоптики обнадёживают: столбики термометра местами преодолеют +20. В понедельник страна окажется под влиянием активной фронтальной системы с Балтийского моря. В ночь на среду республика будет, в основном, находиться в области повышенного атмосферного давления. А днём погоду сделают неустойчивые воздушные массы с Балтийского моря.

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Неделя начнётся с тёплой погоды, которая напомнит нам о предстоящем лете. В дневные часы по северо-западной части страны прогнозируются кратковременные дожди, местами прогремят грозы, не исключён град и сильный порывистый ветер. Температура воздуха на большей части республики повысится до +20 +26. На северо-западе, где будет больше облачности, максимальная температура составит +15 +19. Однако во вторник погода будет пасмурная, сырая и ветреная. Во многих районах прогнозируются дожди. В ночные часы по северо-западу не исключён мокрый снег. Температура воздуха ночью на большей части республики понизится до +1 +8, в крайних северо-западных районах не исключены слабые заморозки. В дневное время максимум не превысит +8 +10. В середине недели холодная погода установится на большей части республики. Время от времени будут проходить кратковременные дожди, в ночное время не исключён мокрый снег, особенно в северной части страны. Температура воздуха ночью прогнозируется +1 +5. На почве и местами в воздухе велика угроза заморозков до 0 -4. В дневное время температура воздуха будет колебаться от +8 +10 по северу страны до +13 +15 по югу Беларуси.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам