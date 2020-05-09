Ветеран: «Несмотря на обстановку, хочу быть среди людей, отметить этот праздник очень дорогой для меня»

Новости Беларуси. Самым масштабным и ярким событием этих дней стал парад, который в честь 75-й годовщины окончания войны прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь выстояла в те страшные годы и сегодня благодарит солдат войны за мирное небо. Александр Лукашенко на параде 9 Мая: «Современная Беларусь – это памятник той страшной войне»

Лидия Волкова, ветеран Великой Отечественной войны:

Несмотря на обстановку, хочу быть среди людей, отметить этот праздник очень дорогой для меня, которой мне самой очень дорогой ценой достался. С первого до последнего дня я была в рядах советской армии, от западной границы с бывшей Австро-Венгрии до Сталинграда, в Сталинграде – от начала до конца, Курская битва, Прохоровка – там танкистам с боем оказывала помощь, с сестрой была. Ветеран на праздновании 9 Мая в Гродно: «И моя миллионная доля есть в вашей сегодняшней жизни»

Виолетта Гордейчик, студентка БГПУ:

Мой выбор – быть тут, потому что мне это очень нравится, я люблю все городские праздники, как 9 Мая, 3 июля. Это очень трепетные праздники. Я считаю, что наш Главнокомандующий молодец, я поддерживаю его полностью, потому что это очень важно – ходить на парад и отдавать дань памяти.