Врачи в День Победы: «Мы на боевом посту и сделаем всё, чтобы сохранить ваше здоровье»

Врачи из разных городов Беларуси вспоминают воевавших родственников.
Врачи из разных городов Беларуси вспоминают воевавших родственников.
Павел Зубель, врач выездной бригады ССМП Лидской ЦРБ:
Я работаю врачом станции скорой медицинской помощи Лидской ЦРБ. Мой дедушка Зубель Иосиф Францевич ушёл на войну в 1944 году. Награждён Орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями. Я помню своего дедушку, горжусь им. Хочу сказать огромное спасибо всем ветеранам Великой Отечественной войны за победу, за мирное небо, за отвагу и мужество. Мы помним ваши подвиги.
Елена Котова, старшая медсестра гинекологического отделения Лидской ЦРБ:
Мой дедушка Гущинский Николай Александрович и дедушки моего мужа Котов Пётр Иванович и Цыбулько Николай Николаевич прошли войну простыми рядовыми, которые сражались за свою родину. Мы их чтим, мы их помним. И для нашей семьи, действительно, 9 мая – это праздник со слезами на глазах. 75 лет мы живём под мирным небом, строим города, воспитываем детей. И мне хочется пожелать нам душевного тепла, здоровья. Чтоб каждый новый день был мирным.
«Стараюсь жить так, чтобы моя мама мною гордилась». Врач из Витебска о маме-партизанке
Галина Онегина, заместитель главного врача Гродненской областной клинической больницы медицинской реабилитации:
Мой отец Владимир Александрович Баум 1922 года рождения в начале Великой Отечественной войны был призван в Красную армию. Принимал участие в боях на III Белорусском фронте, в штурме Кёнигсберга, где в результате спецоперации из батальона в живых осталось только 17 человек. В мае 1945 года война для отца не закончилась, он продолжил сражаться в боях против японских милитаристов на Забайкальском фронте. Дорогие ветераны, спасибо за мир на нашей земле! Поздравляю вас и всех белорусов с Днём Победы. Мы, врачи, на боевом посту и сделаем всё, чтобы сохранить ваше здоровье.
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