Врачи в День Победы: «Мы на боевом посту и сделаем всё, чтобы сохранить ваше здоровье»

Врачи из разных городов Беларуси вспоминают воевавших родственников.

Павел Зубель, врач выездной бригады ССМП Лидской ЦРБ:

Я работаю врачом станции скорой медицинской помощи Лидской ЦРБ. Мой дедушка Зубель Иосиф Францевич ушёл на войну в 1944 году. Награждён Орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями. Я помню своего дедушку, горжусь им. Хочу сказать огромное спасибо всем ветеранам Великой Отечественной войны за победу, за мирное небо, за отвагу и мужество. Мы помним ваши подвиги.