«Беларусьфильм» взял на вооружение историю героя из Пинска 1930-х годов

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» врывается в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остаются стремления к поиску ответов на злобу дня.

Алена Сырова, СТВ:

Понимаете, мы говорим все-таки о том, что праздник должен быть народным. Для людей, которые профессионально занимаются историей, политикой, которые, в общем-то, проводят время за этими научными исследованиями и трудами, для них как бы факт 17 сентября и важность этого праздника объяснять не нужно. Они и так его прекрасно понимают и воспринимают. Теперь перед нами, мне кажется, стоит другая задача: как эту фундаментальную базу донести до широкой общественности? Через фильмы или через глас народа? Юрий Геннадьевич, у вас, наверняка, люди, как никто, помнят, что происходило, что было. Те периоды исторические, о которых мы говорим. Которые кто-то может изучать по монографиям, кто-то по современным фильмам. У вас это передавалось из уст в уста. Какое отношение к этому празднику?

Кирилл Казаков, СТВ:

Я дополню. В 2020 году в Польше говорили, что Пинск – это Польша. Так ли это в Пинске? Так ли думают люди?