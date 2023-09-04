«Беларусьфильм» взял на вооружение историю героя из Пинска 1930-х годов
Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» врывается в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остаются стремления к поиску ответов на злобу дня.
Алена Сырова, СТВ:
Понимаете, мы говорим все-таки о том, что праздник должен быть народным. Для людей, которые профессионально занимаются историей, политикой, которые, в общем-то, проводят время за этими научными исследованиями и трудами, для них как бы факт 17 сентября и важность этого праздника объяснять не нужно. Они и так его прекрасно понимают и воспринимают. Теперь перед нами, мне кажется, стоит другая задача: как эту фундаментальную базу донести до широкой общественности? Через фильмы или через глас народа? Юрий Геннадьевич, у вас, наверняка, люди, как никто, помнят, что происходило, что было. Те периоды исторические, о которых мы говорим. Которые кто-то может изучать по монографиям, кто-то по современным фильмам. У вас это передавалось из уст в уста. Какое отношение к этому празднику?
Кирилл Казаков, СТВ:
Я дополню. В 2020 году в Польше говорили, что Пинск – это Польша. Так ли это в Пинске? Так ли думают люди?
Юрий Бушик, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского райисполкома:
Я уверен, что так большинство людей не думает, как и не думало большинство людей в 1939 году. Потому что события 17 сентября в Западной Беларуси и в Пинске в частности мы видим это и по документальным источникам, и по воспоминаниям людей, как вы верно подметили, в народной памяти эта мысль живет и поныне. Люди встречали в основном в своем большинстве Красную армию с цветами. Более того, были факты, которые свидетельствуют о том, что они конкретно ждали прихода советской власти, ждали красноармейцев.
Кирилл Казаков:
У вас плита мемориальная появилась?
Юрий Бушик:
Пока нет, мы готовимся к открытию 17 сентября. Именно в эту дату, чтобы насытить программу дня. Мы стараемся именно конкретными историческими маркерами обозначить этот День народного единства. Вот с чем он связан. 17 сентября будет открыта мемориальная плита выдающемуся деятелю, нашему земляку (самое главное в этой ситуации), борцу за восстановление нашего государства, Беларуси в рамках единого государства. Это Марк Герасимович Пискун. 20 сентября при подходе к Пинску частей Красной армии польские военные заминировали железнодорожный мост, важный, стратегический. И отряд патриотов во главе с Марком Пискуном (это в основном крестьяне были) захватили местный полицейский участок, пастарунак, как его называли в те времена. И, разоружив тех полицейских и военных, заняли этот мост. И удерживали его до подхода частей Красной армии.
Алена Сырова:
Мне кажется, что это сюжет для нового фильма. Мы говорим о том, что сценариев не хватает, а вот, пожалуйста, исторические личности, с которыми людей нужно знакомить. Мы много говорили о том, что наши герои – они книжные в большинстве своем. Из учебников истории прочитали, имя, фамилия, отчество, краткая выжимка. А когда это визуализировано правильно, красиво, тогда и эффект другой. Может, задумаетесь?
Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Думаю, возьмем на вооружение. Потому что кино за час может увидеть весь мир, если мы покажем. Сейчас глобальная сеть, есть кинотеатры. В Беларуси шикарные кинотеатры. Я думаю, что такие сюжеты и такие события надо брать за основу и показывать.
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