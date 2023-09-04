«Сделана большая работа» Как в НАН изучают историю Западной Беларуси и 17 сентября?

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» врывается в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остаются стремления к поиску ответов на злобу дня.
Кирилл Казаков, СТВ:
Скажите, много ли научных исследований в вашей академии началось именно по этой теме? Действительно ли есть запрос на эту историю? Либо же мы очень консервативны?
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Если мы говорим с вами про Национальную академию наук Беларуси как исследовательское учреждение, то хочу сказать, что очень большой пласт документальных источников поднят за последние фактически 10 лет. Это можно вспомнить и «Польша – Беларусь» – издание документальное, где приведены соответствующие комментарии к тем реальным документам, которые ярко свидетельствуют о том, что происходило в Западной Беларуси. И чем это аукнулось позже Советскому Союзу, нашей Советской Беларуси в годы Великой Отечественной войны, если мы говорим про Армию Крайову. И в послевоенный период, когда подпольно эти проклятые солдаты действовали на нашей территории. Можно вспомнить двухтомник «Рижский мир в судьбе белорусского народа» – это уникальная вещь вообще. Это монографическое исследование, и каждый раздел содержит подборку документов, материалов. Но это не значит, что все полностью по истории Западной Беларуси, по процессу воссоединения исследовано. Сделана большая работа в Институте истории НАН Беларуси совместно с вузовскими коллегами. Но эта работа будет продолжаться и дальше.