«Сделана большая работа» Как в НАН изучают историю Западной Беларуси и 17 сентября?

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» врывается в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остаются стремления к поиску ответов на злобу дня.

Кирилл Казаков, СТВ:

Скажите, много ли научных исследований в вашей академии началось именно по этой теме? Действительно ли есть запрос на эту историю? Либо же мы очень консервативны?