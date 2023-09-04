Гендиректор «Беларусьфильма»: молодая команда собирается, несколько месяцев – и мы дадим эффект

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» врывается в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остаются стремления к поиску ответов на злобу дня.
Алена Сырова, СТВ:
Когда делали передачу о кино, нам говорили, что то сценариев нет, то еще чего-то нет. А темы на поверхности.
Кирилл Казаков, СТВ:
Тема 1930-х годов глубока, историки могут сказать, что сюжетов море. Плюс, скажем, еще есть очевидцы или внуки очевидцев, которые могли бы это сказать.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Есть тема одна – это личная семейно-историческая память. Это самый эффективный на сегодня механизм защиты нашей исторической правды.
Алена Сырова:
«Беларусьфильм» был «Партизанфильмом», а потом бы период, когда мы немножко потерялись. Как-то своего имиджа что ли не заимели. И сейчас, опираясь на вновь открывшиеся факты исторические, сделать это новой нашей фишкой.
Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Мы нашлись и мы над этим работаем. «Беларусьфильм» – это национальная киностудия. Естественно, она несет культуру нашу, нашу идеологию. И мы будем через нашу белорусскую студию проводить ее. Такие сюжеты необходимо брать на вооружение. В данный момент у нас есть несколько таких предложений. Сейчас подтянулись к нам молодые: сценаристы, режиссеры. Я уверен, что у нас будет насыщенный этот и следующий год. Студия неплохо укомплектована, хорошие павильоны, хорошая собирается молодая команда. Я думаю, несколько месяцев и мы, как говорится, дадим обратную связь, эффект от этого. А такие предложения мы 100 % уже рассматриваем, аккумулируем. Я со своим коллегой обсуждал сегодня, как говорится, в кулуарах. Такие вопросы берем на вооружение.
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