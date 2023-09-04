Гендиректор «Беларусьфильма»: молодая команда собирается, несколько месяцев – и мы дадим эффект

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу « По существу » врывается в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остаются стремления к поиску ответов на злобу дня.

Алена Сырова, СТВ:

Когда делали передачу о кино, нам говорили, что то сценариев нет, то еще чего-то нет. А темы на поверхности.

Кирилл Казаков, СТВ:

Тема 1930-х годов глубока, историки могут сказать, что сюжетов море. Плюс, скажем, еще есть очевидцы или внуки очевидцев, которые могли бы это сказать.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Есть тема одна – это личная семейно-историческая память. Это самый эффективный на сегодня механизм защиты нашей исторической правды.

Алена Сырова:

«Беларусьфильм» был «Партизанфильмом», а потом бы период, когда мы немножко потерялись. Как-то своего имиджа что ли не заимели. И сейчас, опираясь на вновь открывшиеся факты исторические, сделать это новой нашей фишкой.