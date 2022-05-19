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Игорь Луцкий о журнале «Беларуская думка»: сам использую материалы, которые публиковались 10-15 лет назад

19 мая 2022 17:34
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Новости Беларуси. «Беларуская думка» отмечает 100-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это первый журнал в стране с такой длинной и богатой историей. Издание не раз меняло свой облик, но неизменными оставались принципы содержания.

Игорь Луцкий о журнале «Беларуская думка»: сам использую материалы, которые публиковались 10-15 лет назад-1

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента:
Я сам в своей работе использую материалы, статьи, которые публиковались 10-15 лет назад. Интересные материалы касались геноцида белорусского народа, белорусской национальной идеи. Если поднять подшивки «Беларускай думкi», то, конечно, вопросы практически всегда одни и те же решаются людьми, просто немножко меняются, осовремениваются. На самом деле позиция журнала всегда была прогосударственная, всегда была четкой и понятной.

«Творческий симбиоз». Журнал «Беларуская думка» отмечает 100-летний юбилей. Подробнее здесь.

# СМИ Беларуси # общество # Игорь Луцкий # Фотофакт

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