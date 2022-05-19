Диспетчер повторял: «Прыгай!» Какими были последние 60 секунд жизни героев Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко?

19 мая 2021 года в 11:30 сообщение речевого информатора врывается в радиоэфир: у самолета Як-130 с номером 74 на борту отказала система дистанционного управления. Эту информацию подтверждает и сам пилот Андрей Ничипорчик, позывной – 440.

Як начинает терять высоту, самолет отклоняется в сторону города. В это время над военным аэродромом в Барановичах заканчивает полет учебный Л-39, а на земле готовится к вылету истребитель Су-30СМ. С этого момента оба пилота больше не сказали ни слова диспетчерам. Начинается отсчет последней минуты жизни летчиков. Следующие 60 секунд диспетчер и пилот летящего в небе Су-30СМ тщетно пытаются связаться с летчиками, повторяя одну и ту же фразу: «Прыгай!»

Речевой информатор: Борт 74, отказ СДУ.

Пилот Су-30СМ: он падает! Падает!

Диспетчер: прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай! Прыгай!

Пилот Су-30СМ: прыгай! Прыгай!

Диспетчер: катапультируйся!!!

Пилот Су-30СМ: все! Стоп-стоп!..

Диспетчер (обращается к Л-39): третий, не сходишь туда посмотреть?

Пилот Л-39: не прыгали!!!