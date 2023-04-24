«Волосы на голове шевелятся». Вера Полякова-Макей о сценариях, которые ей приносят

Кирилл Казаков: История всей его жизни, как произошла трагедия. Почему об этом не сделать? У меня такое впечатление, что когда у нас возникли проблемы с Западом, в том числе по показу фильмов, россияне начали снимать столько… Там есть полный шлак, есть хорошее кино, есть много патриотического кино. Но одно белорусское. У нас кадров не хватает?

Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу « По существу » развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики.

Вера Полякова-Макей:

Мне кажется, нет сценария про Талая. Если кто-то возьмется и напишет качественный сценарий… Я всегда говорила, и когда была в совете по кинематографии, что невозможно построить хороший дом на плохом фундаменте. Сценарий – это фундамент. Появился сценарий про Мулявина. Правильно, что Министерство культуры за него схватилось и дало деньги именно этому сценарию. Но когда я была в совете по кинематографии, иногда читаешь сценарий, и волосы на голове шевелятся: ну как вообще человек позволил себе, как он посмел такое подать нам такое читать, тратить мое драгоценное время?! Время, которое могу потратить на семью, на детей, а я читаю это безобразие, которое мне прислали.

Алена Сырова, СТВ:

А почему так? У нас нация довольно молодая, ребята креативные, активные. А чего-то нового нет. Но если нового нет, давайте возьмемся за старых героев.

Елена Турова, художественный руководитель студии молодежного кино киностудии «Беларусьфильм», режиссер:

Если мы возьмемся за старых героев, которых у нас хватает, это необязательно какой-то известный певец. Это может быть спортсмен, врач. Даже если брать старый материал, по старому материалу все равно нужно писать сценарий. Это, конечно, первооснова. Что касается школы, да, они есть, есть Академия искусств, где периодически набираются молодые специалисты, но это процесс не сиюминутный. Сделать сценарий – это нужно потратить какое-то количество времени, сил.

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