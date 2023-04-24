Гендиректор «Беларусьфильма»: в 2023-м в кинотеатрах покажут 4 белорусских фильма

Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу «По существу» развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики.

Алена Сырова, СТВ:

Я как-то задумалась, нашему ток-шоу уже два года. Кстати, в эти апрельские дни. И как-то ни разу, несмотря на то, что мы находимся и каждый понедельник вещаем из здания бывшего кинотеатра «Электрон», к теме кино как-то не подступались. Видимо, пришло время. И сегодня, когда ехала на студию, проезжала по проспекту Независимости, привычная картина: съемочные группы, кинотрейлеры. Стало интересно, что снимают. Кирилл Казаков, СТВ:

Москву снимают. Алена Сырова:

Москву советского периода, что же еще можно снимать. Глава государства во время своего Послания покритиковал белорусское кино. Понятно, что эта тема в очередной раз стала на повестке. Владимир Михайлович, начну с вас. Я знаю, что до начала программы вы переживали, что мы будем критиковать. Но по факту, есть ли за что критиковать? Владимир Карачевский, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Я не переживал, что будете критиковать. Я просто хотел, чтобы вы были максимально объективны. И жили не домыслами, а достоверной информацией. Кирилл Казаков:

Мы здесь для того, чтобы задавать вопросы и получать ответы.

Владимир Карачевский:

Если вы говорите про кино, действительно, у нас в киностудии было непростое время, когда была пандемия. Мы знаем, что какие-то фильмы были приостановлены. Потом мы перезапускали. В прошлом году выпустили небольшое количество фильмов, а сейчас огромное их количество в работе. Мы даже не успеваем собирать людей на проекты, потому что игровых картин уже на сегодня шесть, у которых точно подтверждено финансирование. Седьмая картина на подходе, это игровая картина. Не говоря уже о документальном, анимационном кино. И сейчас у нас даже одна из главных проблем – это человеческий потенциал, это кадры. Представители съемочных групп, режиссеры, актеры. И сейчас у нас весной, как раз в мае, мы сдадим два фильма. И в июне мы уже ко Дню медика представим первый из фильмов. Это фильм «Лист ожидания». Режиссер Александр Васильевич Ефремов, который подготовил фильм о нашей современной Беларуси, о нашей сегодняшней жизни, о наших людях, теме выбора, патриотизма. Это также наш национальный фильм, который пока носит рабочее название «Мы едины», его планируем представить 17 сентября. Также два фильма – это совместное производство с Узбекистаном – «Казбек», «Новогодний экспресс». И еще мы сейчас ведем работу с молодым режиссером над фильмом «Киношники». Алена Сырова:

То есть нас ждет прям кинобум?