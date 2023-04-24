«Мне захотелось после этого почитать про Мулявина». Какого кино не хватает в Беларуси?

Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического Театра юного зрителя, заслуженная артистка Беларуси: Да, буквально два дня назад. Хорошо посмотрела, быстро. Это говорит о том, что мне понравилось.

Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу « По существу » развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики.

Вера Полякова-Макей:

Хорошее, качественное, добротное. Это прям сериал хорошего уровня, не мыло.

Кирилл Казаков:

Я человек, вырванный из кинематографической среды, я больше телевизионщик. Для меня, действительно, это определенного рода событие. О белорусах на российских стриминговых компаниях, в кинотеатрах я смотрю крайне редко. Бах – вдруг резко появилось такое кино, как «За полчаса до весны». Не хватает его?

Вера Полякова-Макей:

Начнем с того, что Мулявин не совсем белорус. Он, конечно, наш национальный герой, но тогда был Советский Союз. Я считаю, что Мулявин – это национальное достояние не только Беларуси, но и всего СССР, потому что его знали в любом уголке страны. В фильме очень ярко показано, что он по 40 концертов играл в Владивостоке, Хабаровске. Мне понравилась фраза: «Володя, где я? Хабаровск? Ну, пошли. Здравствуй, Хабаровск!»

Алена Сырова, СТВ:

Но мы привыкли к тому, что Владимир Мулявин – это белорусский национальный герой. Может, мы недооцениваем этот инструмент идеологический? Понятно, что это не полностью биографическая картина.

Вера Полякова-Макей:

Вы правильно сказали. Мне захотелось после этого почитать про Мулявина. Сразу после 9 серии я зашла в интернет, прочитала про его жену, потому что как о персонаже я о ней ничего не знала, а оказалось, что она была звездой. Это тот случай, когда женщина пожертвовала своей карьерой ради гения – своего мужа, что заслуживает моего женского уважения.