«Там продюсеры сплошь россияне». Что белорусского в сериале «За полчаса до весны» про Мулявина?

Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу «По существу» развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики.

Кирилл Казаков, СТВ:

Самое главное среди моего окружения – сенсационное ожидание свершилось. Мы все посмотрели кино «За полчаса до весны». Мы посмотрели на стриминговых платформах, потому что «Первый канал». Я так понимаю, что в Беларуси он на телевидении появится. На другом телеканале, но все же. Меня очень удивило, порадовало и каким-то образом зацепила надпись «По заказу Министерства культуры Республики Беларусь». Мы посмотрели это кино. Разные чувства. Я сейчас не вдаюсь не в художественную составляющую, не в игру актеров – неважно. Я просто понимаю, что есть кино про белоруса Мулявина, к которому после этого кино возникает большое желание каким-то образом присоединиться: почитать, послушать, еще чего-то. У нас сейчас, на данный момент, героев ну вот на самом деле десяток. Но мы о них не снимаем кино. Посмотрев российское кино, например, тот же самый «Вызов», понятное дело, что это такой трейлер «Роскосмоса». Не вопрос, хорошо. Алена Сырова, СТВ:

«На солнце вдоль рядов кукурузы»… Кирилл Казаков:

Да, это про пилота, который вдруг сел и показал, что можно выжить в этой истории. Есть про тех пилотов российских, которые погибли в Турции. Много разных российских фильмов. И я понимаю почему – не приходят западные фильмы. Почему, условно говоря, про того же Талая не снять кино? Это же обалденная история человека, которого знает весь мир. Мулявина знает весь мир, и Талая знал весь мир. Почему выбор, и второй вопрос – почему россияне снимали? По заказу министерства, но россияне.

Екатерина Пономарева, начальник отдела кинематографии Министерства культуры Беларуси:

«За полчаса до весны» снимала белорусская компания, «Первая Киновидеокомпания». Кирилл Казаков:

Я смотрел титры – там продюсеры сплошь россияне. Да, бывшие белорусские кэвээнщики, но сплошь россияне. Екатерина Пономарева:

Это совместное производство фильма. Заказ был со стороны Министерства культуры Республики Беларусь и со стороны компании START, в настоящее время являющейся резидентом Российской Федерации. Кирилл Казаков:

Это стриминговая платформа. Екатерина Пономарева:

Поэтому формировалась съемочная группа исходя из пожеланий одного и второго заказчика. Это именно и конкретно классическое совместное производство. Но должна отметить, что львиная доля в составе съемочной группы, в составе исполнителей – это белорусы. Кирилл Казаков:

У нас ребята в команде тоже работали над этой лентой.

Екатерина Пономарева:

С этой точки зрения, мне думается, достаточно неплохой результат показало наше белорусское кинопроизводство, создав такой продукт, который может конкурировать в том числе и с российским кинопроизводством в части, касающейся создания телепродукта. Алена Сырова:

А можете объяснить, пожалуйста, так, простым языком, популярно: нам не хватает собственных сил, чтобы подобный сериал снять? Кирилл Казаков:

Или продакшена, или маркетинга? Алена Сырова:

В чем вопрос, почему мы вынуждены обращаться к совместному производству? Екатерина Пономарева:

Мы не вынуждены обращаться. У нас стратегия развития кинематографии таким образом реализуется, в том числе и через совместное производство. Государство не ограничивает кинематографистов. Может и 100 % заявиться с хорошим, интересным проектом. Можно заявиться и на 20 % государственной поддержки, на 70 %…