«Там продюсеры сплошь россияне». Что белорусского в сериале «За полчаса до весны» про Мулявина?
Новости Беларуси. Когда отечественная киноиндустрия начнет выпускать рейтинговые блокбастеры и кассовые фильмы? «Партизанфильм» – это клише или неисправимая репутация? Кто готов собственной лентой доказать, что белорусский кинематограф жив? В прямом эфире ток-шоу «По существу» развернется горячая дискуссия. На съемочной площадке проекта именитые режиссеры, актеры, топ-менеджеры от искусства и критики.
Кирилл Казаков, СТВ:
Самое главное среди моего окружения – сенсационное ожидание свершилось. Мы все посмотрели кино «За полчаса до весны». Мы посмотрели на стриминговых платформах, потому что «Первый канал». Я так понимаю, что в Беларуси он на телевидении появится. На другом телеканале, но все же. Меня очень удивило, порадовало и каким-то образом зацепила надпись «По заказу Министерства культуры Республики Беларусь». Мы посмотрели это кино. Разные чувства. Я сейчас не вдаюсь не в художественную составляющую, не в игру актеров – неважно. Я просто понимаю, что есть кино про белоруса Мулявина, к которому после этого кино возникает большое желание каким-то образом присоединиться: почитать, послушать, еще чего-то. У нас сейчас, на данный момент, героев ну вот на самом деле десяток. Но мы о них не снимаем кино. Посмотрев российское кино, например, тот же самый «Вызов», понятное дело, что это такой трейлер «Роскосмоса». Не вопрос, хорошо.
Алена Сырова, СТВ:
«На солнце вдоль рядов кукурузы»…
Кирилл Казаков:
Да, это про пилота, который вдруг сел и показал, что можно выжить в этой истории. Есть про тех пилотов российских, которые погибли в Турции. Много разных российских фильмов. И я понимаю почему – не приходят западные фильмы. Почему, условно говоря, про того же Талая не снять кино? Это же обалденная история человека, которого знает весь мир. Мулявина знает весь мир, и Талая знал весь мир. Почему выбор, и второй вопрос – почему россияне снимали? По заказу министерства, но россияне.
Екатерина Пономарева, начальник отдела кинематографии Министерства культуры Беларуси:
«За полчаса до весны» снимала белорусская компания, «Первая Киновидеокомпания».
Кирилл Казаков:
Я смотрел титры – там продюсеры сплошь россияне. Да, бывшие белорусские кэвээнщики, но сплошь россияне.
Екатерина Пономарева:
Это совместное производство фильма. Заказ был со стороны Министерства культуры Республики Беларусь и со стороны компании START, в настоящее время являющейся резидентом Российской Федерации.
Кирилл Казаков:
Это стриминговая платформа.
Екатерина Пономарева:
Поэтому формировалась съемочная группа исходя из пожеланий одного и второго заказчика. Это именно и конкретно классическое совместное производство. Но должна отметить, что львиная доля в составе съемочной группы, в составе исполнителей – это белорусы.
Кирилл Казаков:
У нас ребята в команде тоже работали над этой лентой.
Екатерина Пономарева:
С этой точки зрения, мне думается, достаточно неплохой результат показало наше белорусское кинопроизводство, создав такой продукт, который может конкурировать в том числе и с российским кинопроизводством в части, касающейся создания телепродукта.
Алена Сырова:
А можете объяснить, пожалуйста, так, простым языком, популярно: нам не хватает собственных сил, чтобы подобный сериал снять?
Кирилл Казаков:
Или продакшена, или маркетинга?
Алена Сырова:
В чем вопрос, почему мы вынуждены обращаться к совместному производству?
Екатерина Пономарева:
Мы не вынуждены обращаться. У нас стратегия развития кинематографии таким образом реализуется, в том числе и через совместное производство. Государство не ограничивает кинематографистов. Может и 100 % заявиться с хорошим, интересным проектом. Можно заявиться и на 20 % государственной поддержки, на 70 %…
Кирилл Казаков:
Это идея была Минкульта или российских продюсеров?
Екатерина Пономарева:
Это идея была белорусских продюсеров. Как работает, я очень кратко, чтобы было понятно, законодательство. Министерство культуры не определяет, чтобы не ущемлять творческие замыслы: конкретно снимите про этого человека, чтобы здесь было то, то и то. Такое законодательством не предусмотрено. Есть более общий посыл: фильм о знаменитом белорусе, фильм для детско-юношеской аудитории, фильм о геноциде белорусского народа, фильм о значимых событиях в истории культуры Республики Беларусь. А уже кинематографисты, производственные компании, в том числе и киностудия «Беларусьфильм», готовят кинопроекты и подают на конкурсной основе в Министерство культуры. Целый большой подготовленный проект. Что касается «За полчаса до весны», была конкурентная процедура закупки. Две компании предложили абсолютно разные проекты. И выиграла государственную поддержку и государственный заказ в совместной производстве «Первая Киновидеокомпания».
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