«Новые возможности». О чём говорит встреча Лукашенко и Пушилина? Объяснил политолог

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. На прошедшей неделе произошло знаковое событие – глава нашего государства Александр Лукашенко встретился с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики, которая уже является новым регионом России, Денисом Пушилиным. Президент на встрече поинтересовался, чем Беларусь может помочь людям Донбасса в той сложной ситуации, в которой они оказались в результате боевых действий. И не просто поинтересовался, но и сразу же предложил помощь в восстановлении экономики и народного хозяйства. Лукашенко – Пушилину: мы готовы оказать помощь, чтобы не чужие нам люди наконец-то перестали страдать. Подробнее.

Алексей Дзермант:

Что важно отметить в связи с этим? Во-первых, начались прямые контакты руководства нашей страны и руководства новых российских регионов. Причем это продолжение успешно зарекомендовавшей себя практики сотрудничества Беларуси с другими российскими регионами. Да, здесь есть своя специфика, в новых регионах России ситуация сильно отличается от остальных. По сути, они прифронтовые и их жителям порой не хватает элементарных вещей для жизни. Вот поэтому Беларусь и предлагает свою помощь, следуя своей мирной и созидательной линии во внешней политике. Самое важное сейчас в этих регионах – наладить нормальную жизнь, показать, что она будет не хуже, а даже лучше, чем в прежнее время. И Беларусь со своим потенциалом может очень серьезно помочь. Речь идет о восстановлении промышленности, сельского хозяйства, привычного облика городов и поселков. Во-вторых, Беларусь дает четкий ответ тем, кто ждет от нее каких-то громких заявлений, признаний и так далее. Наша позиция – больше делать, а не говорить. Новые регионы России вошли на законных правах в ее состав и поэтому никаких особых процедур их внешнего признания не требуются.

Требуется другое – конкретное сотрудничество, экономическое и иное взаимодействие. И Беларусь последовательно этим занимается. Уже давно идет сбор гуманитарной помощи новым регионам, причем по линии самых разных организаций. Белорусские журналисты и эксперты регулярно посещают эти регионы и доносят всем нам правдивую информацию оттуда. Сейчас пришло время тесного сотрудничества уже на официальной основе. Именно об этом говорит нам визит Дениса Пушилина в Беларусь.

Алексей Дзермант:

А вот киевский режим ответил на это дипломатическим демаршем. Из Минска был отозван до сих пребывавший у нас посол Игорь Кизим. Если честно, не очень-то и жалко. Этот, если его можно было так назвать, «дипломат» позволял себе откровенно хамские заявления в адрес Беларуси, пытался давать неуместные советы и учить белорусов жизни, хотя поучиться этикету и дипломатии следовало бы ему. Все это произошло закономерно, после того как киевские власти после событий 2020 года у нас приняли решение поддержать позицию Запада, направленную против Беларуси. После такого решения наши отношения предсказуемо деградировали. Мы продолжаем считать украинцев братским народом и помогаем адекватным гражданам Украины, если им требуется помощь с нашей стороны, но носителям националистических и русофобских идей мы не рады. Этот контингент нуждается скорее в психиатрической помощи. Сейчас сложно предположить, как сложится дальнейшая судьба оставшейся части Украины. Мы видим намерения поляков поглотить ее западную и центральную части, создать что-то вроде польско-украинской унии, которая по факту будет новой Речью Посполитой, враждебной России и Беларуси.