Лукашенко проводит совещание по развитию области в Гродно после хоккейного матча

Новости Беларуси. В стране продолжаются большие выходные, но это не повод отдыхать. Президент Беларуси 24 апреля совершает рабочую поездку в Гродно. Там прошел финальный решающий матч белорусской хоккейной экстралиги сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трибунах среди болельщиков в спортивном ледовом дворце был и глава государства. Ну а прямо сейчас Александр Лукашенко проводит совещание с активом Гродненской области. Обсуждается дальнейшее развитие региона. Как подчеркнул Президент, эта область развивается достойно, по отдельным направлениям лучше других. И первые подробности делового разговора мы узнаем у нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Гродно встречает нашего Президента. Как всегда, у этого областного центра отменный городской дресс-код, а красивую картинку обеспечивает даже настоящее весеннее солнце. А пока страна на законных выходных, глава государства и областная вертикаль работают. Причин у этого незапланированного президентского визита сразу несколько.

Кстати, именно гродненские хоккеисты настояли на том, чтобы решающая встреча прошла на домашнем льду. Вот и на финальную игру приехал глава государства вместе с младшим сыном Николаем. Рядом – губернатор области Владимир Караник. Пригласили. И глава государства поездку на зрелищный матч совместил с весьма серьезным поводом. Совещанием по социально-экономической ситуации в регионе. Все ли хоккей?

Сам Гродно выглядит, как всегда, достойно. По дороге в областной центр мы заметили тракторы в полях. А вот в центре города чувствуется атмосфера праздничного дня. В облисполкоме – рабочий ритм. Вечернее совещание.

На практике на региональных совещаниях поднимаются проблемы, характерные для все страны. Например, по итогам поездок Президента прошлым летом сюда же, в Гродненский регион, было принято решение о строительстве экологически чистого и доступного арендного жилья для работников АПК.