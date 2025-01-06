Новости по тегу #Вера Полякова-Макей

Ребята из разных уголков страны не только стали зрителями, но и полноправными участниками новогодней сказки. Здесь каждый смог почувствовать тепло и заботу, а также веру в то, что чудеса действительно случаются.
Белочки, снеговики, медведи и даже тигры – сразу при входе ребят встречали сказочные персонажи. Заскучать точно не получится – организованы интерактивы и подвижные игры.
10 октября 2026 18:46
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