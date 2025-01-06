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Новости по тегу #Вера Полякова-Макей

Около тысячи детей побывали на новогодней сказке во Дворце Независимости
06 января 2025 17:50

Около тысячи детей побывали на новогодней сказке во Дворце Независимости

Дворец Независимости распахнул двери для детей – как прошёл новогодний праздник у маленьких гостей?
04 января 2025 18:05

Дворец Независимости распахнул двери для детей – как прошёл новогодний праздник у маленьких гостей?

Арт-объект «Одуванчик» появился около ТЮЗа в Минске. Символ мира создал российский скульптор
21 октября 2023 11:23

Арт-объект «Одуванчик» появился около ТЮЗа в Минске. Символ мира создал российский скульптор

Ульяновский ТЮЗ приехал с гастролями в Минск. Зрители могут сами поучаствовать в спектакле
04 октября 2023 14:19

Ульяновский ТЮЗ приехал с гастролями в Минск. Зрители могут сами поучаствовать в спектакле

Санкт-Петербургский ТЮЗ Брянцева завершает гастроли по Беларуси
01 июля 2023 11:49

Санкт-Петербургский ТЮЗ Брянцева завершает гастроли по Беларуси

Юные артисты из Мурманска показали в Минске спектакль «Дети военного Мурмана»
16 мая 2023 20:55

Юные артисты из Мурманска показали в Минске спектакль «Дети военного Мурмана»

«Проститутка» или «Лесная быль». С чего началось белорусское кино?
24 апреля 2023 20:05

«Проститутка» или «Лесная быль». С чего началось белорусское кино?

Высокохудожественный или коммерческий – какой фильм лучше снимать? Обсудили эксперты
24 апреля 2023 19:44

Высокохудожественный или коммерческий – какой фильм лучше снимать? Обсудили эксперты

«Тысячу лет о нём история говорит!» Когда в Беларуси снимут фильм про Всеслава Чародея?
24 апреля 2023 19:41

«Тысячу лет о нём история говорит!» Когда в Беларуси снимут фильм про Всеслава Чародея?

«У киностудии не хватает ресурсов». Что нужно белорусским фильмам, чтобы они стали кассовыми?
24 апреля 2023 19:18

«У киностудии не хватает ресурсов». Что нужно белорусским фильмам, чтобы они стали кассовыми?

Как понять, какое кино будет смотреться? Рассказала Вера Полякова-Макей
24 апреля 2023 17:44

Как понять, какое кино будет смотреться? Рассказала Вера Полякова-Макей

«Волосы на голове шевелятся». Вера Полякова-Макей о сценариях, которые ей приносят
24 апреля 2023 17:21

«Волосы на голове шевелятся». Вера Полякова-Макей о сценариях, которые ей приносят